США схвалили нові санкції проти рф та допомогу Україні Сьогодні 12:25 — Казна та Політика

США схвалили нові санкції проти рф та допомогу Україні

Попри позицію лідерів Республіканської партії, Палата представників США проголосувала за розгляд законопроєкту про введення нових санкцій проти рф та надання додаткової допомоги Україні.

Як пише The New York Times , це сталося після того, як група перебіжчиків із Республіканської партії приєдналася до демократів, аби посилити тиск на Москву через понад чотири роки з початку війни.

«Законопроєкт, який ще має бути ухвалений Палатою представників, чекає складний шлях до прийняття, з огляду на розбіжності в Сенаті щодо пакета санкцій та заперечення з боку Білого дому. Президент Трамп неодноразово давав зрозуміти, що не хоче, щоб Конгрес обмежував його свободу дій у переговорах безпосередньо з Москвою, і може накласти вето на цей закон, якщо він потрапить на його стіл», — йдеться у матеріалі.

Водночас голосування 218 проти 204 голосів за його прийняття, в якому шість республіканців та один незалежний депутат, який здебільшого голосує разом з ними, перейшли партійні межі, аби приєднатися до демократів, стало сигналом про двопартійний тиск у цьому питанні.

«Це поповнило зростаючий перелік питань, щодо яких Конгрес під керівництвом республіканців останніми тижнями продемонстрував більшу готовність кинути виклик Трампу, включаючи війну з Іраном, його наполягання на фінансуванні нового бального залу в Білому домі та спробу створити федеральний фонд на користь своїх політичних союзників», — пояснили у публікації.

Зазначається, що головним елементом законопроєкту є великий пакет санкцій, які спрямовані проти російського нафтогазового сектору, метою яких є удар по основному джерелі доходів росії в умовах війни.

«Законодавці обох партій вже понад рік стверджують, що санкції, введені США та їхніми союзниками, не змогли повністю перекрити енергетичні доходи, які продовжують фінансувати військові дії Москви», — додали у NYT.

Як підкреслює видання, законопроєкт розширить обмеження щодо фінансових установ, які ведуть бізнес з російськими чиновниками та державними підприємствами, що перебувають під санкціями, а також спрямований на боротьбу з організаціями, які допомагають Москві обходити існуючі санкції.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.