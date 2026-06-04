0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США схвалили нові санкції проти рф та допомогу Україні

Казна та Політика
102
США схвалили нові санкції проти рф та допомогу Україні
США схвалили нові санкції проти рф та допомогу Україні
Попри позицію лідерів Республіканської партії, Палата представників США проголосувала за розгляд законопроєкту про введення нових санкцій проти рф та надання додаткової допомоги Україні.
Як пише The New York Times, це сталося після того, як група перебіжчиків із Республіканської партії приєдналася до демократів, аби посилити тиск на Москву через понад чотири роки з початку війни.
«Законопроєкт, який ще має бути ухвалений Палатою представників, чекає складний шлях до прийняття, з огляду на розбіжності в Сенаті щодо пакета санкцій та заперечення з боку Білого дому. Президент Трамп неодноразово давав зрозуміти, що не хоче, щоб Конгрес обмежував його свободу дій у переговорах безпосередньо з Москвою, і може накласти вето на цей закон, якщо він потрапить на його стіл», — йдеться у матеріалі.
Водночас голосування 218 проти 204 голосів за його прийняття, в якому шість республіканців та один незалежний депутат, який здебільшого голосує разом з ними, перейшли партійні межі, аби приєднатися до демократів, стало сигналом про двопартійний тиск у цьому питанні.
«Це поповнило зростаючий перелік питань, щодо яких Конгрес під керівництвом республіканців останніми тижнями продемонстрував більшу готовність кинути виклик Трампу, включаючи війну з Іраном, його наполягання на фінансуванні нового бального залу в Білому домі та спробу створити федеральний фонд на користь своїх політичних союзників», — пояснили у публікації.
Зазначається, що головним елементом законопроєкту є великий пакет санкцій, які спрямовані проти російського нафтогазового сектору, метою яких є удар по основному джерелі доходів росії в умовах війни.
«Законодавці обох партій вже понад рік стверджують, що санкції, введені США та їхніми союзниками, не змогли повністю перекрити енергетичні доходи, які продовжують фінансувати військові дії Москви», — додали у NYT.
Як підкреслює видання, законопроєкт розширить обмеження щодо фінансових установ, які ведуть бізнес з російськими чиновниками та державними підприємствами, що перебувають під санкціями, а також спрямований на боротьбу з організаціями, які допомагають Москві обходити існуючі санкції.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems