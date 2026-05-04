росія цьогоріч втратила $7 млрд від українських «влучних санкцій» по нафтовій індустрії

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку року росія втратила щонайменше 7 мільярдів доларів унаслідок українських «влучних санкцій» проти російської нафтової індустрії.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Оцінка втрат нафтового сектору

За його словами, у квітні українські далекобійні удари вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність.
«Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але й збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи», — написав президент.
Зеленський додав, що за «найбільш скромними» оцінками, росія втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від українських «влучних санкцій» проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями.

Дані про атаки на інфраструктуру

Bloomberg писало, що українські атаки на російську нафтову інфраструктуру зросли до найвищого місячного рівня з грудня минулого року.
Так, у квітні було завдано щонайменше 21 удару по російських нафтопереробних заводах, морських об’єктах, включно з експортними терміналами, й інфраструктурі нафтопроводів.
За оцінками аналітичної компанії OilX, це скоротило середню продуктивність російських нафтопереробних заводів до 4,69 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником із грудня 2009 року.
За матеріалами:
hromadske
