На українських АЗС знову піднялися ціни (інфографіка)

Найбільше зростання зафіксовано в мережі «Укрнафта» на бензин А-95 (Energy): за вихідні він подорожчав одразу на 4 грн за літр.
Хоча державна мережа продовжує зберігати найнижчі ціни на пальне серед названих вище АЗС.
Звичайний 95-й бензин на заправках компанії піднявся в ціні на 1 грн, а дизельне пальне — на 1 грн на звичайний та на 1 грн на преміальний ДП (Energy).
Інфографіка finance.ua
Мережі OKKO та WOG синхронно підняли ціни на 1 грн на стандартний бензин А-95 (до 76,90 грн/л), преміальний 95-й (до 79,90 грн/л) та обидва види дизельного пального (до 90,90 грн/л за євродизель та 93,90 грн/л за преміум лінійку).
Мережа SOCAR також підвищила вартість пального на 1 грн за літр на бензини А-95, А-95 NANO та дизель.
Раніше Finance.ua писав, що посівна кампанія в умовах війни в Україні проходить на тлі одразу кількох викликів — від наслідків суворої зими до нестабільної погоди навесні, проблем із паливом та добривами.
Також Кабінет Міністрів продовжив дію програми кешбеку на пальне до 31 травня 2026 року. Максимальний розмір компенсації становитиме до 500 грн, замість 1000 гривень.
Від старту програми 20 березня понад 2 млн українців уже отримали кешбек на пальне Програма орієнтована передусім на власників автомобілів масового сегмента, для яких витрати на пальне є суттєвою частиною сімейного бюджету. 91% користувачів — власники авто бюджетного класу з невеликим об’ємом двигуна.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пальне
