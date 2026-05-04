На українських АЗС знову піднялися ціни (інфографіка) Сьогодні 11:12 — Енергетика

Найбільше зростання зафіксовано в мережі «Укрнафта» на бензин А-95 (Energy): за вихідні він подорожчав одразу на 4 грн за літр.

Хоча державна мережа продовжує зберігати найнижчі ціни на пальне серед названих вище АЗС.

Звичайний 95-й бензин на заправках компанії піднявся в ціні на 1 грн, а дизельне пальне — на 1 грн на звичайний та на 1 грн на преміальний ДП (Energy).

Інфографіка finance.ua

Мережі OKKO та WOG синхронно підняли ціни на 1 грн на стандартний бензин А-95 (до 76,90 грн/л), преміальний 95-й (до 79,90 грн/л) та обидва види дизельного пального (до 90,90 грн/л за євродизель та 93,90 грн/л за преміум лінійку).

Мережа SOCAR також підвищила вартість пального на 1 грн за літр на бензини А-95, А-95 NANO та дизель.

