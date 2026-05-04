Міністр фінансів США заявив, що Вашингтон «душить» Іран фінансовим тиском

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати «душать» Іран економічним і фінансовим тиском, і, за його словами, керівництво в Тегерані зрештою буде змушене піти на поступки.

Як пише Bloomberg, в інтерв’ю Fox News у програмі Sunday Morning Futures він зазначив, що протягом останніх 12 місяців США діяли поступово, але наразі «прискорюються до фінішу». За його словами, Іран уже стикається з труднощами у фінансуванні військових, а ситуація наближається до фактичної економічної блокади.

Обмеження експорту нафти

За словами Бессента, США вважають, що нафтовій галузі Ірану, можливо, доведеться почати закривати свердловини, оскільки сховища сирої нафти в країні «швидко заповнюються».

«Їхня нафтова інфраструктура починає давати збій. Її знову не обслуговували через наші санкції проти них», — заявив він.

Американський міністр акцентував, що жодні судна не проходять через протоку з іранської сторони, а США «посилили тиск на всіх, хто намагається переказувати гроші в Іран».

Доходи Ірану скорочуються

Міністр зазначив, що збори, які Іран отримує з суден за транзит через протоку, є незначними порівняно з попередніми доходами від експорту нафти.

Водночас, за даними Bloomberg, іранська влада вже почала скорочувати видобуток нафти, щоб уникнути перевищення місткості сховищ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що останні пропозиції Ірану є недостатніми для укладення угоди. Вашингтон наполягає, що будь-яка домовленість має передбачати припинення ядерної програми Ірану. У Тегерані, своєю чергою, заперечують наміри створення ядерної зброї.

