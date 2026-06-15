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ЄС обмежить повноваження України та інших майбутніх членів

Світ
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Прапори ЄС та України
Прапори ЄС та України
Країни ЄС хочуть посилити контроль за новими членами союзу. Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург запропонували обговорити можливість тимчасового обмеження деяких прав голосу для нових країн-членів ЄС, зокрема й для України.
Про це пише Reuters.

Що про це відомо

Обмеження стосуватиметься не всіх рішень, а лише тих, які потребують одностайної підтримки всіх держав союзу, зокрема:
  • питання розширення ЄС,
  • зовнішньої політики,
  • формування бюджету.
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Навіщо це

На думку ініціаторів, це допоможе уникнути ситуацій, коли країна після вступу починає відходити від демократичних стандартів (видання наводить приклад — Угорщину за часів попереднього прем’єр-міністра Віктора Орбана).
Зазначимо, що поки офіційного рішення немає. Проте можливість введення таких обмежень підтвердила і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос — за її словами йдеться про обмеження на «5, 10 чи 15 років».
У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що необхідно «дійти до ситуації, коли укладатимемо договір про вступ також і для України».
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«Наразі ми перебуваємо в процесі його підготовки для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз — і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, — це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали», — сказала єврокомісарка.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкраїнаЄСБрюссель
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