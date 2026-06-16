Чому Україні доведеться пройти довгий шлях до ЄС Сьогодні 21:31 — Світ

Чому Україні доведеться пройти довгий шлях до ЄС

Відкриття переговорних кластерів на шляху України до членства в Європейському Союзі є позитивним сигналом. Однак говорити про швидкий вступ, поки що передчасно.

На цьому в ефірі телеканалу FREEДOM наголосив президент аналітичного центру «Політика» Олег Лісний, пише uatv.ua.

«Після цього моменту прогнози наших партнерів будуть абсолютно різними. Хтось бачить нас у Європейському Союзі через кілька років, хтось — через 10, 15 років і більше. Тому рано радіти. Але позитивний момент очевидний», — констатував Лісний.

Він зазначив, що переговорні кластери стосуються найскладніших внутрішніх перетворень, які потрібні насамперед самій Україні.

«Це дуже непростий кластер, зважаючи на те, що реформа судової системи — це те, що насправді не вдавалося дуже багатьом президентам. Тобто це те, що потрібно передусім нам, а не європейцям. Боротьба з корупцією — це також дуже непростий варіант, тому що потрібно створювати такі умови, щоб корупція зменшувалася, а не просто говорити про те, що ми боремося. У нас є певні органи, які борються найкраще на всій планеті або підштовхують Україну до боротьби, до такої діяльності. Але вона не є такою», — пояснив президент аналітичного центру «Політика».

За його словами, виконання вимог ЄС не повинно сприйматися виключно як формальність заради майбутнього членства.

«Тому все це дуже непросто. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що ми робимо це не лише для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Ми, насамперед, робимо це для себе. Тому що, якщо ми розв’яжемо ці питання, то інші також буде легше вирішувати, нехай і не набагато. Питання корупції — це те, чим нас б’ють і друзі, і вороги. Десь справедливо, десь не дуже, десь абсолютно несправедливо. Але ці кластери потрібно закривати. Потрібно показувати, що ми розв’язуємо ці проблеми. І не лише показувати, а й вирішувати», — сказав Лісний.

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