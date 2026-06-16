0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому Україні доведеться пройти довгий шлях до ЄС

Світ
63
Чому Україні доведеться пройти довгий шлях до ЄС
Чому Україні доведеться пройти довгий шлях до ЄС
Відкриття переговорних кластерів на шляху України до членства в Європейському Союзі є позитивним сигналом. Однак говорити про швидкий вступ, поки що передчасно.
На цьому в ефірі телеканалу FREEДOM наголосив президент аналітичного центру «Політика» Олег Лісний, пише uatv.ua.
«Після цього моменту прогнози наших партнерів будуть абсолютно різними. Хтось бачить нас у Європейському Союзі через кілька років, хтось — через 10, 15 років і більше. Тому рано радіти. Але позитивний момент очевидний», — констатував Лісний.
Він зазначив, що переговорні кластери стосуються найскладніших внутрішніх перетворень, які потрібні насамперед самій Україні.
«Це дуже непростий кластер, зважаючи на те, що реформа судової системи — це те, що насправді не вдавалося дуже багатьом президентам. Тобто це те, що потрібно передусім нам, а не європейцям. Боротьба з корупцією — це також дуже непростий варіант, тому що потрібно створювати такі умови, щоб корупція зменшувалася, а не просто говорити про те, що ми боремося. У нас є певні органи, які борються найкраще на всій планеті або підштовхують Україну до боротьби, до такої діяльності. Але вона не є такою», — пояснив президент аналітичного центру «Політика».
За його словами, виконання вимог ЄС не повинно сприйматися виключно як формальність заради майбутнього членства.
«Тому все це дуже непросто. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що ми робимо це не лише для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Ми, насамперед, робимо це для себе. Тому що, якщо ми розв’яжемо ці питання, то інші також буде легше вирішувати, нехай і не набагато. Питання корупції — це те, чим нас б’ють і друзі, і вороги. Десь справедливо, десь не дуже, десь абсолютно несправедливо. Але ці кластери потрібно закривати. Потрібно показувати, що ми розв’язуємо ці проблеми. І не лише показувати, а й вирішувати», — сказав Лісний.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems