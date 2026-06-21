20 найкращих напрямків для гастрономічного туризму Сьогодні 21:07 — Світ

20 міст світу з найсмачнішою їжею, Фото: magnific

Знайомство з місцевою кухнею вже давно перестало бути лише доповненням до відпустки. Для багатьох сучасних мандрівників саме їжа стає головним фактором при виборі країни для подорожі. Журнал Time Out опублікував свіжий рейтинг найкращих гастрономічних напрямків 2026 року, опитавши тисячі місцевих жителів, а також провідних шеф-кухарів та ресторанних критиків.

При складанні рейтингу експерти оцінювали не просто кількість модних ресторанів, а й доступність цін, кулінарні традиції та автентичність культури харчування.

Куди поїхати, щоб смачно та недорого поїсти у 2026 році

Лідером світового гастротуризму цього року визнано Ліму (Перу). Столиця Перу підкорила експертів своїм культурним та регіональним розмаїттям: тут можна знайти як страви Амазонії, так і автентичні рецепти південних регіонів.

Окрім знаменитого севіче, критики настійно рекомендують скуштувати causa Limeña. При цьому Ліма стала найбюджетнішим містом рейтингу: 85% місцевих жителів вважають ціни на харчування абсолютно доступними.

Не менш яскраві враження чекають на туристів в Азії та Латинській Америці:

Бангкок (Таїланд): Справжня Мекка вуличної їжі, сформована під впливом китайських традицій та міжнародної торгівлі. Ідеальна тайська страва тут — це завжди гармонійний вибух солодкого, солоного, кислого та гострого смаків.

Справжня Мекка вуличної їжі, сформована під впливом китайських традицій та міжнародної торгівлі. Ідеальна тайська страва тут — це завжди гармонійний вибух солодкого, солоного, кислого та гострого смаків. Мехіко (Мексика): Місто, де стародавні мексиканські продукти зустрічаються зі світовими трендами. Беззаперечним кулінарним символом столиці залишається taco al pastor — найніжніша свинина з чилі на кукурудзяній коржику.

Гастрономічний туризм у Європі: найкращі напрямки

Європейський континент у першій п’ятірці рейтингу представляють два абсолютно різних за своїм духом, але однаково смачних міста.

Лондон (Велика Британія) руйнує стереотипи про нудну британську кухню. Сьогодні це глобальний плавильний котел, де багатовікові англійські традиції мирно співіснують з найкращими автентичними закладами Індії, Кореї та Китаю. Як зазначають автори дослідження, у жодному іншому місті світу місцеві жителі не люблять харчуватися поза домом так сильно, як лондонці.

Барселона (Іспанія) пропонує туристам зануритися в багату середземноморську історію. Каталонська кухня ввібрала в себе римську спадщину та дари Нового Світу.

«Барселона також була першим місцем в Іспанії, де сформувалася концепція сучасного ресторану», — підкреслюють експерти.

Повний рейтинг: найкращі міста для гастротуризму

Окрім визнаної п’ятірки лідерів, на гастрономічній карті 2026 року виділяються й інші напрямки. Експерти склали різноманітний список, що охоплює всі континенти.

Якщо ви плануєте подорож до Азії, варто звернути увагу на насичені смаки Хошиміна у В’єтнамі, колоритні ринки Пекіна та Гонконгу, а також стріт-фуд Осаки та пряні страви індійського Бангалора.

Любителям європейської класики припадуть до смаку свіжі морепродукти Афіни та Лісабона, еталонна піца в Неаполі, вишукана кухня французького Марселя та скандинавський мінімалізм Копенгагена.

Америка та Південна півкуля представлені мультикультурним Нью-Йорком, м’ясними традиціями Буенос-Айреса, яскравими смаками колумбійського Медельїна, а також Мельбурном і Кейптауном, які замикають двадцятку найкращих напрямків для справжніх гурманів.

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