Китай запровадив санкції проти американських компаній Сьогодні 02:25 — Світ

Китайським компаніям заборонено постачати товари «подвійного призначення» десяти компаніям зі Сполучених Штатів

Китай оголосив про експортні обмеження проти низки американських компаній, які спеціалізуються на оборонній, аерокосмічній та видобувній діяльності. Раніше це зробили у Вашингтоні.

Про це повідомляє Euronews.

Що передбачають нові санкції

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що відтепер китайським компаніям заборонено постачати товари «подвійного призначення» десяти компаніям зі Сполучених Штатів. Ідеться про продукцію, яка може мати як цивільне, так і військове застосування.

У міністерстві стверджують, що цей крок є «відповіддю на обурливий вчинок уряду США». Напередодні адміністрація президента США Дональда Трампа доповнила свій так званий «список китайських військових підприємств», який, мовляв, має на меті «захист національної безпеки» країни. До нього увійшло кілька великих китайських компаній, зокрема, Alibaba, Baidu та BYD.

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Компанія Baidu, яка є лідером серед пошукових систем Китаю, відкинула припущення США та назвала його «абсолютно безпідставним».

Паралельно Міністерство фінансів Китаю заборонило державним установам закуповувати товари у 46 американських компаній, зокрема, підрозділів Lockheed Martin, Raytheon та General Dynamics. Вони спеціалізуються на виробництві військової техніки.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Китай майже наздогнав США в сфері штучного інтелекту і навіть вже обходить їх за низкою показників.

Занепокоєння американських політиків зростанням впливу Китаю в технологічній сфері має під собою реальні підстави. Згідно з останніми дослідженнями, КНР уже майже наздогнала США за швидкодією моделей штучного інтелекту, а за окремими показниками інноваційної діяльності навіть випередила конкурента.

hromadske За матеріалами:

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