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В Ірані повідомили про закриття Ормузької протоки: у США спростовують заяву

Світ
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Ормузька протока
Ормузька протока
Військове керівництво Ірану заявило про чергове закриття Ормузької протоки через ніби то порушення угоди зі сторони США.
Про це повідомляє іранське медіа TasnimNews.
Іранці заявляють, що США, нібито, порушили перший пункт меморандуму про закінчення війни між країнами, який припиняв бойові дії.
Закриття протоки у Ірані також називають відповіддю на удари Ізраїлю по Лівану та продовження окупації його півдня.
«Слід зазначити, що цей перший крок є відповіддю на порушення угоди з боку ворога, і якщо агресія триватиме, будуть заплановані та вжиті подальші заходи, щоб змусити ворога дотримуватися своїх зобов’язань», — заявили у центральному штабі військ Ірану.

У США заперечують закриття Ормузької протоки

Як повідомили у пресслужбі Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), Ормузька протока залишається відкритою для міжнародного судноплавства. Попри заяви Ірану про її закриття, лише за день через неї пройшли 55 торгових суден, які доставили на світові ринки понад 17 мільйонів барелів нафти та інші вантажі.
Крім того, Об’єднаний морський інформаційний центр підтвердив, що маршрут через Ормузьку протоку залишається відкритим і доступним для міжнародного комерційного флоту без будь-яких незаконних обмежень чи перешкод.
У командуванні наголосили, що сили США й надалі перебувають у регіоні та уважно стежать за ситуацією.
Раніше Finance.ua писав, що 18 червня президенти Сполучених Штатів Америки та Ірану офіційно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо припинення війни та подальшого врегулювання конфлікту.
Детальніше розповіли тут: Меморандум між США та Іраном: провал чи прорив?
За матеріалами:
Економічна Правда
НафтаІранСША
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