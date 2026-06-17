Китайські університети масово змінюють спеціальності на штучний інтелект 17.06.2026, 00:28 — Світ

Китай переживає масштабні трансформації у сфері вищої освіти: університети країни відмовляються від тисяч традиційних спеціальностей та переходять на сучасні напрямки, пов’язані зі штучним інтелектом та новітніми технологіями. Оновлення навчальних програм відбувається у відповідь на стрімкі виклики глобального ринку та прагнення Китаю зміцнити власні позиції у технологічній сфері.

Про це розповідає Kurazh.

Масштабна реорганізація освітніх програм

За офіційною інформацією, Міністерство освіти КНР у період з 2021 по 2025 рік скасувало чи призупинило понад 12 200 бакалаврських програм у вищих навчальних закладах. Це становить майже третину всієї освітньої структури країни. Водночас з’явилося понад 10 200 нових спеціальностей, що орієнтовані на підготовку фахівців у галузях майбутнього: розробці мікросхем, штучного інтелекту, квантових обчислень та біотехнологій.

Головний критерій виживання спеціальності тепер — її релевантність «галузям майбутнього». Все, що вважається «застарілим» або таким, що не сприяє технологічному суверенітету, безжально викреслюється з розкладу занять.

За оцінкою аналітиків, понад 30% університетських спеціальностей були переглянуті або повністю оновлені. Пріоритет надається практичним дисциплінам, які відповідають нагальним потребам індустрії та сприяють розвитку технологічного потенціалу країни.

Причини реформи

Однією з головних причин такого радикального кроку є зростання молодіжного безробіття у Китаї. Випускники, які здобули дипломи за гуманітарними чи застарілими технічними спеціальностями, часто не можуть знайти роботу за фахом, оскільки їхні знання втратили актуальність. Ринок праці перенасичений фахівцями з неконкурентоспроможних напрямків, тому уряд вважає перепрофілювання освіти необхідним кроком для підвищення зайнятості молоді.

Ще однією причиною є амбіції Китаю стати лідером у сфері високих технологій. В умовах західних санкцій та обмежень на імпорт напівпровідників держава прагне розвивати власний кадровий потенціал, готуючи інженерів, які зможуть створити альтернативні рішення. Університети зобов’язані активно співпрацювати з провідними технологічними компаніями, щоб підготовка кадрів відповідала актуальним запитам індустрії.

Наслідки та виклики нової стратегії

Попри очевидні переваги такої модернізації, експерти попереджають про ризики для фундаментальних і гуманітарних наук. Орієнтація виключно на прикладні спеціальності може призвести до втрати балансу у розвитку науки та культури. Проте китайська влада впевнена, що ставка на інновації дозволить країні забезпечити технологічну незалежність та зайняти провідні позиції у світі.

Водночас, у різних країнах по-різному реагують на виклики розвитку штучного інтелекту. Наприклад, нещодавно користувач подав судовий позов проти Anthropic через обмеження у платних тарифах, що підкреслює динамічність змін у цій галузі й необхідність постійного оновлення правил.

Kurazh За матеріалами:

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