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Уряд оновлює План України в межах програми Ukraine Facility

Казна та Політика
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Уряд оновлює План України в межах програми Ukraine Facility
Уряд оновлює План України в межах програми Ukraine Facility
Уряд схвалив зміни до Плану України, створюючи при цьому передумови для залучення 8,35 мільярда євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Синхронізуємо План із процесом вступу України до Європейського Союзу та створюємо передумови для залучення 8,35 млрд євро додаткової підтримки в межах Ukraine Support Loan», — говориться у повідомленні.
Уряд схвалив зміни, напрацьовані спільно з Європейською Комісією, центральними органами виконавчої влади та народними депутатами.
«Оновлюємо 35 кроків Плану та додаємо 26 нових. Серед основних напрямів — верховенство права, енергетика, корпоративне управління та інші ключові сфери», — написала Свириденко у Телеграм.
Нові та оновлені індикатори синхронізовані з євроінтеграційними зобов’язаннями України, бенчмарками переговорного процесу щодо членства в ЄС та адаптацією українського законодавства до права Європейського Союзу.
Реалізація оновленого Плану України дозволить залучати фінансову підтримку для макроекономічної стабільності та відновлення країни, зазначила очільниця українського уряду.
За матеріалами:
Економічна Правда
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