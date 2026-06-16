рф втратила третину потужностей НПЗ: аналітики прогнозують найгіршу паливну кризу в історії Сьогодні 19:34 — Світ

рф втратила третину потужностей НПЗ: аналітики прогнозують найгіршу паливну кризу в історії

Серія атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи завдала масштабного удару по паливній галузі рф. За оцінкою аналітиків Energy Intelligence, країна може зіткнутися з найгіршою паливною кризою у своїй історії.

За даними дослідників, лише у травні дрони 16 разів успішно уразили російські НПЗ, причому під удар потрапили вісім із десяти найбільших заводів країни. На початку червня обсяги переробки нафти в Росії опустилися нижче 4 млн барелів на добу. Це найнижчий показник із 2005 року.

Аналітики оцінюють, що наразі через пошкодження простоюють потужності обсягом 2,14 млн барелів на добу, тобто майже третина всієї російської нафтопереробки.

«Кампанія України проти російського енергетичного сектору, особливо нафтопереробних заводів, завдала масштабної шкоди. Схоже, росія рухається до того, що цього літа може прийти найгірша паливна кризою в її історії», — зазначає Energy Intelligence.

Дефіцит уже охопив десятки регіонів

Проблеми з пальним перестали бути локальними. За інформацією видання, обмеження на продаж бензину вже фіксуються більш ніж у 25 регіонах росії, включно з великими містами. Перебої спостерігаються в Москві, Санкт-Петербурзі, Татарстані, Кузбасі, Нижньогородській та Ульяновській областях.

Мережа АЗС «Татнєфть» у щонайменше шести регіонах запровадила ліміт — не більше 20 літрів бензину в одні руки.

УНІАН За матеріалами:

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