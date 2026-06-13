У Токіо запровадили штрафи за сміття через наплив туристів

У районі Сібуя в Токіо почали штрафувати людей за викидання сміття на вулицях. Таке рішення ухвалили на тлі рекордного зростання кількості туристів, яке принесло не лише додаткові доходи, а й нові проблеми для міста.
Влада одного з найпопулярніших районів японської столиці посилила контроль за чистотою громадських просторів. Відтепер усіх, кого спіймають на викиданні сміття в недозволених місцях, можуть оштрафувати на місці.
Популярність Японії серед туристів продовжує зростати. У 2025 році країну відвідали рекордні 42,7 мільйона іноземних туристів. Разом зі збільшенням туристичного потоку зріс і обсяг сміття, яке залишається на вулицях.
Японська телерадіокомпанія NHK повідомляє, що в районі Сібуя останнім часом побільшало людей, зокрема туристів, які вживають алкоголь просто неба та залишають після себе сміття.
Окрім штрафів, влада запустила інформаційну кампанію проти засмічення міста. Її головним слоганом стала фраза: «Якщо викидаєш сміття — втрачаєш гроші».
Для контролю за дотриманням нових правил до патрулювання районів залучатимуть до 50 співробітників. Вони матимуть право одразу виписувати штрафи. Сплатити їх можна буде готівкою, банківською карткою або за допомогою QR-коду.
Відсутність урн давно залишається однією з особливостей Японії. Частково це пояснюється заходами безпеки, оскільки контейнери можуть використовуватися для приховування вибухових пристроїв під час можливих терактів.
Для багатьох туристів ця особливість створює незручності. За результатами урядового опитування, проведеного торік, 20% іноземних відвідувачів назвали нестачу урн найбільшою проблемою під час перебування в країні.