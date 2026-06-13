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У Токіо запровадили штрафи за сміття через наплив туристів

Світ
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У Токіо ввели штрафи за сміття на вулицях на тлі туристичного буму
У Токіо ввели штрафи за сміття на вулицях на тлі туристичного буму
У районі Сібуя в Токіо почали штрафувати людей за викидання сміття на вулицях. Таке рішення ухвалили на тлі рекордного зростання кількості туристів, яке принесло не лише додаткові доходи, а й нові проблеми для міста.
Про це пише Euronews.

Які штрафи загрожують порушникам

Влада одного з найпопулярніших районів японської столиці посилила контроль за чистотою громадських просторів. Відтепер усіх, кого спіймають на викиданні сміття в недозволених місцях, можуть оштрафувати на місці.
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Нові правила стали частиною боротьби з наслідками надмірного туризму, серед яких переповнені вулиці, збільшення кількості відходів та розпивання алкоголю в громадських місцях.
У районі Сібуя, де розташоване одне з найвідоміших перехресть світу, за викидання сміття передбачено штраф у розмірі 2 000 єн, що становить приблизно 10,75 євро.
Проблема сміття в Токіо перебуває під особливою увагою місцевої влади. В окремих районах міста штрафи також отримують власники кафе та ресторанів, якщо вони не встановлюють урни для відвідувачів.
Популярність Японії серед туристів продовжує зростати. У 2025 році країну відвідали рекордні 42,7 мільйона іноземних туристів. Разом зі збільшенням туристичного потоку зріс і обсяг сміття, яке залишається на вулицях.
Японська телерадіокомпанія NHK повідомляє, що в районі Сібуя останнім часом побільшало людей, зокрема туристів, які вживають алкоголь просто неба та залишають після себе сміття.
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Окрім штрафів, влада запустила інформаційну кампанію проти засмічення міста. Її головним слоганом стала фраза: «Якщо викидаєш сміття — втрачаєш гроші».
Для контролю за дотриманням нових правил до патрулювання районів залучатимуть до 50 співробітників. Вони матимуть право одразу виписувати штрафи. Сплатити їх можна буде готівкою, банківською карткою або за допомогою QR-коду.
Відсутність урн давно залишається однією з особливостей Японії. Частково це пояснюється заходами безпеки, оскільки контейнери можуть використовуватися для приховування вибухових пристроїв під час можливих терактів.
Для багатьох туристів ця особливість створює незручності. За результатами урядового опитування, проведеного торік, 20% іноземних відвідувачів назвали нестачу урн найбільшою проблемою під час перебування в країні.
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