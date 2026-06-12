Туреччина та Саудівська Аравія створюють спільну залізничну магістраль з виходом на Європу Сьогодні 06:43 — Світ

Саудівська Аравія та Туреччина працюють над залізничним коридором, який має з’єднати дві країни через Йорданію та Сирію. Міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу заявив, що проєкт можуть завершити протягом найближчих трьох років.

Про це повідомляє Al Arabiya.

Маршрут можуть продовжити до Європи

За його словами, маршрут у перспективі може бути продовжений до Європи, а також охопити інші країни регіону, зокрема Ірак і держави Перської затоки.

Вартість проєкту мають уточнити найближчим часом. Уралоглу зазначив, що частина інфраструктури вже готова: Саудівська Аравія довела свою залізничну мережу до кордону з Йорданією, а Туреччина — до Сирії.

«Єдині відсутні ділянки — це ті, що розташовані в Сирії та Йорданії», — сказав він.

Турецький міністр додав, що сторони зараз вивчають технічні деталі й можливості співпраці, аби завершити сполучення між чотирма країнами.

«Саме над цим ми сьогодні працюємо, коли розглядаємо деталі та вивчаємо, чого можна досягти через співпрацю, щоб завершити це сполучення чотирьох країн. Зрештою воно може простягнутися через європейський континент», — зазначив Уралоглу.

Співпраця у сфері залізничного транспорту та логістики

Заява пролунала після підписання меморандуму між Туреччиною та Саудівською Аравією щодо співпраці у сфері залізничного транспорту та логістики. Документ має посилити координацію між країнами в розвитку інфраструктури, стандартів безпеки, технологій та транспортних послуг.

Проєкт набув додаткової актуальності на тлі перебоїв у глобальних морських перевезеннях і закриття Ормузької протоки. Новий сухопутний маршрут розглядають як альтернативний канал для торгівлі між країнами Перської затоки, Близьким Сходом, Туреччиною та Європою.

Саудівська Аравія пов’язує розвиток таких коридорів зі своєю стратегією Vision 2030, яка передбачає перетворення країни на важливий логістичний вузол між Азією, Європою та Африкою.

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