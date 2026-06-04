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В обхід рф: Туреччина, Грузія та Азербайджан запустили новий «шовковий шлях»

Світ
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В обхід рф: Туреччина, Грузія та Азербайджан запустили новий «шовковий шлях»
В обхід рф: Туреччина, Грузія та Азербайджан запустили новий «шовковий шлях»
Туреччина, Грузія та Азербайджан запустили залізничне сполучення маршрутом Баку-Тбілісі-Карс.
Нова ділянка є частиною Транскаспійського маршруту, що сполучає Азію та Європу в обхід росії.
Про це повідомляє турецьке агентство Demirören Haber Ajansı.
Офіційна церемонія відкриття залізничної магістралі, яка віднині запрацювала на повну потужність, відбулася у вівторок у грузинському місті Ахалкалакі біля турецького кордону.
«Залізнична лінія Баку-Тбілісі-Карс є одним із найважливіших транспортних проєктів, реалізованих завдяки спільним зусиллям трьох країн. З 2017 року вона зробила значний внесок у розвиток Серединного коридору та відіграла важливу роль у зміцненні зв’язків між Азією та Європою. Сьогодні, із завершенням робіт з інфраструктури на грузинській ділянці, ми переходимо на новий етап більш ефективної та результативної експлуатації лінії», — зазначив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадір Уралоглу.
Урядовець додав, що залізнична лінія Баку-Тбілісі-Карс є не тільки регіональним транспортним проєктом, але й стратегічною ініціативою, що визначає майбутнє глобальної інтегрованості.
«Наявність коридорів з високою пропускною спроможністю, надійних, передбачуваних і безперебійних, має сьогодні більшу вагу, ніж будь-коли. Сьогодні світ потребує не просто нових торговельних шляхів, але надійних торговельних шляхів. Тому ми вважаємо надзвичайно значущим те, що розширення пропускної спроможності залізничної лінії БТК було завершено саме в такий період», — каже Уралоглу.
Зі збільшенням потужності магістралі роль ділянки Баку-Тбілісі-Карс в Транскаспійському маршруті має зрости, переконані учасники проєкту.
За матеріалами:
УНІАН
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