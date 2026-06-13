Чемпіонат світу з футболу може стати найдорожчим для вболівальників Сьогодні 20:35 — Світ

Чемпіонат світу з футболу 2026

Уболівальникам, які планують відвідати Чемпіонат світу з футболу 2026 року, доведеться готуватися до значних витрат. Причиною стали рекордні ціни на квитки та висока вартість подорожей між містами-господарями.

Про це повідомляє BBC.

Вартість квитків

Вперше в історії ФІФА застосувала систему динамічного ціноутворення. Це означає, що вартість квитків залежить від попиту: чим більший інтерес до матчу, тим вищою стає ціна.

Квитки на Чемпіонат світу з футболу коштують рекордно дорого. Вартість найдешевших місць стартує від 4 тис. доларів.

Водночас за квиток на фінальний матч, який відбудеться на стадіоні MetLife у штаті Нью-Джерсі, доведеться заплатити майже 11 тис. доларів. Президент ФІФА Джанні Інфантіно пояснив такі ціни необхідністю орієнтуватися на ринковий попит.

Ціни вже викликали критику серед футбольних уболівальників та критиків. Вони вважають, що ключова мета організації не показати якісний футбол, а заробити гроші.

Додатковим фінансовим навантаженням для вболівальників стануть переїзди між містами проведення турніру. Чемпіонат проходитиме у 16 містах: 11 у США, трьох у Мексиці та двох у Канаді.

Через великі відстані фанатам доведеться витрачати значні кошти на авіаперельоти, транспорт та проживання. Вартість готелів у багатьох містах уже суттєво зросла.

ФІФА розраховує на мільярдні доходи

Згідно з даними ФІФА, вона розраховує заробити 4 млрд доларів на продажі трансляцій і понад 3 млрд — на продажі квитків. У підсумку із загальних доходів від чемпіонату світу лише 1,8 млрд оплатять спонсори.

Тобто майже 80% рахунків за найдорожчий чемпіонат світу в історії оплатять уболівальники.

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