У США кожен долар, вкладений у парки, приносить три долари економічної вигоди Сьогодні 22:21 — Світ

Центральний парк (Нью-Йорк)

У США кожен долар, вкладений у парк, приносить громадам три долари економічної вигоди щороку.

Про це йдеться у дослідженні організації Trust for Public Land, пише видання Grist.

Як парки впливають на економіку

«Від них справді дуже багато користі. Люди стають здоровішими, більше спілкуються між собою. Парки стимулюють бізнес-активність, особливо для малого бізнесу», — каже директор досліджень парків організації Trust for Public Land Вілл Кляйн.

Окрім того, розвиток паркових зон сприяє покращенню стану здоров’я населення. За даними звіту, США витрачають на охорону здоров’я 5,3 трильйона доларів на рік.

Малорухливий спосіб життя, який значно підвищує ризик серцево-судинних та інших хронічних захворювань, обходиться країні більш ніж у 200 мільярдів доларів щороку.

«Наше опитування показало, що у 2025 році найпопулярнішим місцем для занять спортом та активного відпочинку в Америці стали саме парки та громадські простори, а не приватні спортзали. Така фізична активність дає реальну користь для здоров’я та економії витрат — приблизно 2 тисячі доларів на людину щороку», — зазначає Кляйн.

Також парки покращують психічне здоров’я, адже це місця, де люди зустрічаються для спілкування.

«Кінопокази в парках, концерти, дитячі майданчики, спілкування із сусідами, барбекю — усе це допомагає людям мати вищу якість життя без додаткових витрат», — говорить Кляйн.

Додаткові зелені території допомагають містам адаптуватися і до наслідків зміни клімату. Через інтенсивніші зливи міські каналізаційні системи дедалі частіше не справляються з обсягом води. Парки поглинають частину опадів, зменшуючи навантаження на інфраструктуру та ризик підтоплень.

Загалом, згідно з дослідженням, 88% жителів США відвідували парк протягом останнього року. Майже 90% виборців Камали Гарріс і 80% виборців Дональда Трампа вважають такі простори критично важливою інфраструктурою своїх громад.

Хмарочос За матеріалами:

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