США повернули імпортерам $22 млрд компенсацій за мита Трампа, які були визнані незаконними Сьогодні 05:08 — Світ

Американські компанії взяли на себе практично весь тягар від мит Трампа

У травні США повернули імпортерам майже 22 мільярди доларів надходжень від митних зборів, введених президентом Дональдом Трампом проти практично всіх країн світу. Це перша партія відшкодувань після того, як Верховний суд США визнав ці мита незаконними.

Про це агентство Bloomberg повідомило з посиланням на заяву Міністерства фінансів США.

Що вирішив суд

Адміністрація Трампа почала оформлення відшкодувань у квітні, коли суд постановив, що американський лідер не мав повноважень вводити мита на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

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Згідно із заявою, 22 мільярди доларів відшкодувань приблизно дорівнюють надходженням від мит за місяць. Це означає, що відшкодування фактично повністю компенсували доходи уряду від митних зборів.

Доходи від мит, які досягли піку в жовтні, зробили значний внесок в американську скарбницю у 2025 фінансовому році. Це призвело до найнижчого дефіциту бюджету за три роки.

Мита Трампа

Нагадаємо, 2 квітня 2025 року президент Трамп оголосив про введення імпортних мит практично для всіх країн світу. Розмір мит становив від 10% до 50%.

У лютому цього року Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними, постановивши, що президент своїм рішенням перевищив повноваження.

Кільський інститут світової економіки опублікував результати дослідження, згідно з яким американські компанії взяли на себе практично весь тягар від мит Трампа. На іноземних імпортерів припало лише 4% навантаження.

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