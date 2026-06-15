США повернули імпортерам $22 млрд компенсацій за мита Трампа, які були визнані незаконними

У травні США повернули імпортерам майже 22 мільярди доларів надходжень від митних зборів, введених президентом Дональдом Трампом проти практично всіх країн світу. Це перша партія відшкодувань після того, як Верховний суд США визнав ці мита незаконними.
Про це агентство Bloomberg повідомило з посиланням на заяву Міністерства фінансів США.
Що вирішив суд
Адміністрація Трампа почала оформлення відшкодувань у квітні, коли суд постановив, що американський лідер не мав повноважень вводити мита на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).
Кільський інститут світової економіки опублікував результати дослідження, згідно з яким американські компанії взяли на себе практично весь тягар від мит Трампа. На іноземних імпортерів припало лише 4% навантаження.