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Зеленський запровадив санкції проти 10 російських операторів зв’язку та інтернет-провайдерів

Казна та Політика
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Обмеження запроваджено щодо інтернет-провайдерів, операторів супутникового зв’язку та компаній, які забезпечують трансляцію російських телеканалів
Обмеження запроваджено щодо інтернет-провайдерів, операторів супутникового зв’язку та компаній, які забезпечують трансляцію російських телеканалів
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти 10 російських мобільних операторів та інтернет-провайдерів.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Хто потрапив під санкції

До санкційного пакета увійшли компанії, які забезпечують конфіденційні канали зв’язку для російських окупаційних сил і підконтрольних їм адміністрацій, а також надають доступ до інтернету на тимчасово окупованих територіях України суб’єктам, що співпрацюють із росією.
Крім того, обмеження запроваджено щодо інтернет-провайдерів, операторів супутникового зв’язку та компаній, які забезпечують трансляцію російських телеканалів.
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Серед підсанкційних компаній — «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», які росія використовує для поширення своїх наративів і брехні про ситуацію в Україні.
Також санкції застосовані до федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв’язку «Амтел-Зв'язок», який забезпечуєзв’язок, зокрема, для російської влади, та підприємства «Космічний зв’язок», яке забезпечує захищені канали зв’язку для ведення війни проти України.

Синхронізація санкцій із партнерами

Україна передасть усю інформацію про ці компанії партнерам і порушить питання щодо синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.
«Будь-яка діяльність на тимчасово окупованих територіях України є незаконною. Компанії, які свідомо працюють на ТОТ та обслуговують окупаційну владу, стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи. Саме тому Україна застосовує санкції, які мають зробити неможливою їхню діяльність не лише на тимчасово окупованих територіях, а й будь-де за межами росії», — наголосив радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що санкції західних країн уже завдали росії економічних втрат на суму від $1,2 трлн до $1,5 трлн.
За матеріалами:
Finance.ua
СанкціїЗеленськийОфіс Президента
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