Найбільше скорочення за 15 років: BBC зменшить штат на 10% Сьогодні 18:00 — Світ

Британська мовна корпорація BBC планує скоротити до 2 тис. робочих місць у межах найбільшого за останні 15 років скорочення. Це може зачепити близько 10% персоналу компанії, яка налічує понад 21,5 тис. співробітників.

Про це повідомляє The Guardian.

Про заплановані зміни працівникам повідомили під час загальних зборів у середу.

Скорочення перед зміною керівництва

Це найбільша хвиля скорочень у BBC з 2011 року. Вона відбувається напередодні призначення нового генерального директора — колишнього топменеджера Google Метта Бріттіна, який має обійняти посаду наступного місяця.

Раніше, у лютому, корпорація оголосила план скорочення витрат на 600 млн фунтів стерлінгів. Він передбачає зменшення штату та припинення частини програм. Колишній генеральний директор Тім Деві заявляв, що протягом трьох років BBC має скоротити близько 10% від річної бази витрат, яка становить приблизно 6 млрд фунтів.

Деві залишив посаду 2 квітня після оголошення про відставку в листопаді на тлі дискусій щодо редакційної політики, зокрема висвітлення тем, пов’язаних із Дональдом Трампом, ситуацією в Газі та правами трансгендерних людей.

Фінансовий тиск

Виконувач обов’язків генерального директора Родрі Талфан Девіс, який наразі очолює корпорацію, повідомив працівникам про зростання фінансового тиску.

За його словами, розрив між витратами та доходами BBC збільшується через низку чинників: високу інфляцію у виробництві контенту, тиск на доходи від ліцензійного збору та комерційної діяльності, а також нестабільність світової економіки.

Корпорація планує додатково зекономити 500 млн фунтів із загального річного операційного бюджету у 5 млрд фунтів протягом наступних двох років. Основний обсяг економії припаде на 2027−2028 фінансовий рік.

Очікується, що кількість працівників скоротиться на 1,8−2 тис. осіб.

Переговори з урядом

BBC веде переговори з урядом Великої Британії щодо оновлення королівської хартії, строк дії якої завершується наприкінці наступного року, зокрема щодо механізму фінансування через ліцензійний збір.

З 1 квітня розмір ліцензійного збору зріс із 174,5 до 180 фунтів на рік. Торік корпорація отримала 3,8 млрд фунтів від 23,8 млн домогосподарств, а також близько 2 млрд фунтів із комерційної діяльності та грантів.

Водночас кількість домогосподарств, які сплачують цей збір, скоротилася на 300 тис. за рік на тлі зростання ухилення від оплати та переходу аудиторії до цифрових платформ, зокрема Netflix і Disney.

Раніше керівництво BBC зазначало, що компанія зберігає позиції попри зростання популярності стримінгових сервісів і вплив YouTube. Регулятор Ofcom попереджав, що суспільне телебачення, зокрема BBC, ITV та Channel 4 і 5, у сучасних умовах ризикує втратити позиції через розвиток стримінгових платформ.

У відповідь BBC планує розширювати власний сервіс iPlayer, зокрема через нові партнерства у сфері контенту.

