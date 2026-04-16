Вперше в історії росії: голова Центробанку рф заявила про нестачу робочої сили Сьогодні 20:32 — Світ

Вперше у своїй сучасній історії російська економіка зіткнулася з нестачею робочої сили та обмеженнями щодо її кількості.

Про це заявила голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна на Біржовому форумі Московської біржі, повідомляє російське видання РБК.

«Багатьом може здаватися, що тривала жорстка грошово-кредитна політика — це якась аномалія, ситуація, що виходить за межі звичайного, тому що минулі періоди високих ставок були пов’язані з тимчасовим погіршенням зовнішніх умов. І коли ситуація нормалізувалася, ми досить швидко знижували ставки. Зараз у нас погіршення зовнішніх умов, можна сказати, майже на постійній основі — це і щодо експорту, і щодо імпорту. Безробіття — 2%. Інфляція на початку минулого року розігналася до 10%, — це і є свідченням перегріву економіки», — сказала вона.

Прогноз рівня безробіття

Мінекономрозвитку раніше спрогнозувало, що в 2026 році безробіття становитиме 2,6%, у 2027 і 2028 роках — 2,5 і 2,3% відповідно.

Опитані банком росії аналітики, своєю чергою, прогнозують середній рівень безробіття на рівні 2,5% у 2026 році.

Дефіцит кадрів у середньостроковій перспективі (до 2030 року) може становити понад 3 млн працівників, вважають у російському союзі промисловців і підприємців.

За даними Центробанку рф, найбільший дефіцит кадрів зберігається на підприємствах сільського господарства та у сфері обробної промисловості, енергопостачання та водопостачання.

Мінпраці рф та аналітики ринку праці, своєю чергою, відзначали дефіцит виробничого персоналу, сервісних фахівців та технічних працівників.

