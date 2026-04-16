У росії націоналізували 32 стратегічні підприємства за рік

У росії за 2025 рік держава отримала контроль над 32 стратегічними підприємствами загальною вартістю близько 2,5 трильйона рублів.
Влада заявляє, що процес націоналізації триватиме й надалі, пишуть росЗМІ.

Передача активів у держвласність

У росії продовжується масштабна передача бізнесу у власність держави. Генеральний прокурор Александр Гуцан заявив, що лише за 2025 рік у держвласність перейшли активи 32 стратегічних підприємств на суму близько 2,5 трильйона рублів.
Він уточнив, що йдеться про компанії з нафтової та газової галузей, а також об’єкти портової та транспортної інфраструктури. За словами генпрокурора, причиною стали дії власників, які, на думку російської влади, шкодили державним інтересам.
«Їхні іноземні власники діяли на шкоду інтересам росії, виводили дивіденди за кордон, ухилялися від сплати податків і збільшували борги», — заявив Гуцан. Також він додав, що деякі компанії нібито «спонсорували ЗСУ та іншу антиросійську діяльність».
Генпрокурор прямо дав зрозуміти, що на цьому процес не зупиниться.
Раніше він доповідав володимиру путіну, що обсяг вилучених активів досяг 4 трлн рублів. За останній рік цей показник суттєво зріс. Колишній генеральний прокурор Ігор Краснов раніше оцінював обсяг націоналізованого майна у 2,4 трлн рублів.
За даними Росимущества, станом на середину березня у країні націоналізовано 805 компаній. У відомстві зазначають, що кількість таких активів продовжує зростати.
За матеріалами:
ua.news
росія
