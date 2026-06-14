Instagram дозволив користувачам змінювати порядок постів у сітці Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

В Instagram з'явилося ручне керування сіткою профілю

Користувачі Instagram отримали довгоочікуваний інструмент для кастомізації своїх акаунтів. Тепер у додатку можна самостійно змінювати розташування публікацій, створюючи бажаний візуальний стиль та естетику профілю без прив’язки до часу їхньої публікації. Ця функція вже активна та доступна для використання.

Про це пише USA Today.

Як змінити порядок постів: покрокова інструкція

Якщо ви хочете відійти від стандартного хронологічного відображення контенту, виконайте кілька простих кроків:

Перейдіть на сторінку свого профілю. Натисніть та утримуйте будь-який допис. У контекстному меню, що з’явиться (разом із функціями архівування та закріплення), виберіть нову опцію «Змінити порядок у сітці». У новому вікні просто перетягуйте фото чи відео на потрібні місця, доки не досягнете ідеального візуалу.

Важливий нюанс: пости, які ви закріпили раніше, залишаться на самому верху сторінки. Під час редагування у спеціальному вікні вони відображатимуться затемненими.

Реалізація цієї можливості зайняла у розробників чимало часу. Керівник Instagram Адам Моссері офіційно анонсував роботу над цим інструментом майже рік тому, хоча Meta планувала його запуск ще раніше.

Цікаво, що запит на ручне налаштування сітки роками залишався одним із найпопулярніших серед аудиторії.

Ознаки розробки цієї опції помітили ще у 2022 році — тоді інсайдер Алессандро Палуцці, який займається реверс-інжинірингом мобільних додатків, першим виявив приховану кнопку «редагування сітки» в коді Instagram.

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