Meta додасть у Facebook нові ШІ-інструменти для блогерів
Компанія Meta оголосила про запуск персонального ШІ-помічника для авторів контенту у Facebook, а також суттєво розширила можливості автоматичного перекладу відео. Нові інструменти покликані спростити щоденну роботу блогерів та утримати їх всередині екосистеми на тлі жорсткої конкуренції з TikTok та YouTube.
Про це свідчить заява компанії Meta.
Новий віртуальний асистент звільняє креаторів від необхідності самостійно аналізувати складні графіки та цифрові панелі у творчій студії.
Користувачі можуть ставити системі прямі запитання у чаті та миттєво отримувати індивідуальні рекомендації щодо оптимізації своєї сторінки.
Ключові можливості нового ШІ-асистента:
- Швидкі відповіді: чат-бот підкаже найкращий час для публікації дописів або виокремить головні теми, які підписники обговорюють у коментарях.
- Глибокий аналіз аудиторії: алгоритм відстежує зміни у структурі підписників за певний період і пропонує кроки для збільшення охоплень.
- Генерування ідей: система самостійно моніторить актуальні культурні події та популярні аудіодоріжки, створюючи готові теми для нових публікацій.
На першому етапі функція стала доступною для обмеженого кола авторів у США, Канаді та Індії з подальшим розширенням географії.
Наявність такого інструментарію дозволить блогерам відмовитися від сторонніх сервісів типу ChatGPT під час брейнштормінгу, залишаючись виключно всередині цифрової інфраструктури Meta.
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