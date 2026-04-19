Яке авто обрати для сім’ї: названо найкращі моделі з пробігом Сьогодні 23:19 — Технології&Авто

Tesla Model Y - найкращий вживаний сімейний автомобіль

Центр досліджень автомобільної промисловості при Університеті Кардіффа проаналізував найкращі моделі вживаних сімейних автомобілів, враховуючи такі критерії, як ціна, витрати на експлуатацію, безпека та рівень оснащення.

Про це пише Ziare.Com.

«Дослідження оцінювало, зокрема, розміри автомобілів, що має значення як для внутрішнього простору, так і для зручності паркування, об’єм багажника, рейтинги за результатами краш-тестів та гарантії, доступні для моделей, яким три роки. Також були враховані витрати на кілометр пробігу, група страхування та знецінення з часом», — додали у матеріалі.

Також важливу роль відіграли функції, які вважаються потрібними для сімей, а саме системи допомоги водієві, USB-порти для пасажирів на задньому сидінні або практичні рішення для зберігання речей.

Найкращий вживаний сімейний автомобіль

За результатами, перше місце посіла версія Tesla Model Y із заднім приводом, яка набрала 58 балів зі 100, що є найвищим результатом у дослідженні.

«Електромобіль відзначився максимальними балами в розділах безпеки, гарантії та простору для зберігання. Він має гарантію до восьми років і п’ятизірковий рейтинг за результатами тестів Euro NCAP. Хоча середня ціна за трирічний автомобіль становить приблизно 22 000 фунтів стерлінгів (27 940 доларів США — ред.), низькі експлуатаційні витрати та високі характеристики компенсують початкові інвестиції», — запевнили автори дослідження.

Після цієї моделі наступні позиції зайняли Ford Focus (53 бали) та Vauxhall Corsa Electric (50 балів), які високо оцінили за баланс між вартістю, оснащенням та доступністю.

«Аналіз охоплював як бензинові, так і електричні автомобілі, продемонструвавши загальну високу ефективність електричних моделей. Половина автомобілів у рейтингу — гібридні або повністю електричні, що відображає сучасні тенденції в галузі», — підкреслили у Ziare.Com.

Аналізуючи дослідження, головними перевагами електромобілів визначено низькі експлуатаційні витрати та тривалі терміни гарантії на акумулятори, а також високий рівень комплектації, який доступний навіть за дешевшими цінами на ринку вживаних авто.

Дослідники додали, що вибір моделей, випущених у 2023 році, дозвляє уникнути пришвидшеного знецінення в перші роки, особливо у випадку електромобілів, надаючи покупцям доступ до преміу-мобладнання за нижчою ціною.

Зокрема координатор дослідження, професор Пітер Веллс запевнив, що аналіз має на меті надати обʼєктивну основу для рішень покупців у сфері, яка часто характеризується субʼєктивними думками.

«Цей список висвітлює конкретні фактори, які мають значення для сімей. Кожна модель має свої сильні сторони, але Tesla Model Y пропонує найкращий баланс між вартістю та якістю», — сказав він.

Рейтинг найкращих вживаних сімейних автомобілів (моделі 2023 року):

Tesla Model Y — 58 балів. Ford Focus — 53 бали. Vauxhall Corsa Electric — 50 балів. Mazda CX-30 — 47,5 балів. Range Rover Evoque — 44 бали. SEAT Leon — 42 бали. Hyundai Ioniq 5 — 39,5 балів. Volkswagen ID.3 — 39 балів. Volkswagen Golf — 39 балів. Skoda Superb — 38,5 балів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.