Pinterest інвестує $4 млрд у хмарну інфраструктуру Amazon для розвитку ШІ
Pinterest уклала угоду з Amazon Web Services на $4 млрд. Контракт передбачає надання хмарних послуг до 2031 року.
Про це повідомляє Reuters.
На тлі цієї новини акції Pinterest зросли майже на 6%, а акції Amazon — на 1,5%.
Деталі угоди
У межах співпраці AWS надаватиме Pinterest доступ до власних процесорів, зокрема Graviton і Trainium. Їх використовуватимуть для масштабування проєктів компанії у сфері штучного інтелекту.
Технічний директор Pinterest Метт Мадригал заявив, що розширена співпраця з AWS має забезпечити компанії більшу гнучкість обчислювальних ресурсів, вибір апаратного забезпечення та ефективність інфраструктури для пришвидшення реалізації ШІ-стратегії.
Більше про співпрацю AWS та Pinterest
Компанії співпрацюють із 2010 року для підтримки надійності та продуктивності своїх основних сервісів.
Новий контракт також передбачає ширше використання спеціалізованих чипів Amazon для ШІ-навантажень.
До того ж Pinterest планує використовувати процесори AWS Trainium для роботи великих мовних моделей і мультимодальних моделей, які забезпечують функції персоналізованого візуального пошуку та ШІ-рекомендацій на платформі.
Нагадаємо, що в січні 2026 року Pinterest оголосив про плани скоротити штат та офісні площі з метою перерозподілу ресурсів на ініціативи у сфері штучного інтелекту.
Зміни торкнуться «менш ніж 15%» співробітників, а процес звільнень мають завершити до 30 вересня 2026 року. Внаслідок цього Pinterest очікує до $45 млн витрат на реструктуризацію.
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