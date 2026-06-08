0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Pinterest інвестує $4 млрд у хмарну інфраструктуру Amazon для розвитку ШІ

Технології&Авто
21
Акції Pinterest зросли майже на 6%
Акції Pinterest зросли майже на 6%
Pinterest уклала угоду з Amazon Web Services на $4 млрд. Контракт передбачає надання хмарних послуг до 2031 року.
Про це повідомляє Reuters.
На тлі цієї новини акції Pinterest зросли майже на 6%, а акції Amazon — на 1,5%.

Деталі угоди

У межах співпраці AWS надаватиме Pinterest доступ до власних процесорів, зокрема Graviton і Trainium. Їх використовуватимуть для масштабування проєктів компанії у сфері штучного інтелекту.
Технічний директор Pinterest Метт Мадригал заявив, що розширена співпраця з AWS має забезпечити компанії більшу гнучкість обчислювальних ресурсів, вибір апаратного забезпечення та ефективність інфраструктури для пришвидшення реалізації ШІ-стратегії.

Більше про співпрацю AWS та Pinterest

Компанії співпрацюють із 2010 року для підтримки надійності та продуктивності своїх основних сервісів.
Новий контракт також передбачає ширше використання спеціалізованих чипів Amazon для ШІ-навантажень.
До того ж Pinterest планує використовувати процесори AWS Trainium для роботи великих мовних моделей і мультимодальних моделей, які забезпечують функції персоналізованого візуального пошуку та ШІ-рекомендацій на платформі.
Нагадаємо, що в січні 2026 року Pinterest оголосив про плани скоротити штат та офісні площі з метою перерозподілу ресурсів на ініціативи у сфері штучного інтелекту.
Зміни торкнуться «менш ніж 15%» співробітників, а процес звільнень мають завершити до 30 вересня 2026 року. Внаслідок цього Pinterest очікує до $45 млн витрат на реструктуризацію.
За матеріалами:
ain
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems