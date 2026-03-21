Попит на вживані авто зі США знизився: що купували українці у лютому

Технології&Авто
Найпопулярніші в Україні вживані авто зі США
Найпопулярніші в Україні вживані авто зі США
В Україні знизився попит на вживані легковики, виготовлені в США. Минулого місяця українці придбали 2,7 тисячі таких машин, що на 16% менше, ніж у лютому 2025 року. Найбільшим попитом серед уживаних автомобілів зі США користується кросовер Ford Escape.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Більшість «американців» з пробігом були бензинові — 60%. Електромобілі склали 16%, гібриди — 14%, дизельні авто — 6%, а авто з ГБО — 4%.
Середній вік американських автомобілів, які поповнили український автопарк у лютому, становив 7 років.
ТОП-5 вживаних авто зі США:
  • Ford Escape — 326 авто;
  • BMW X3 — 234 авто;
  • BMW X5 — 203 авто;
  • Nissan Rogue — 193 авто;
  • Jeep Cherokee — 162 авто.

Раніше Finance.ua писав, що у лютому українці суттєво скоротили купівлю легкових автомобілів із Китаю. Загалом було придбано 466 авто, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Серед нових легковиків китайського походження українці найчастіше обирали:
  • BYD Sea Lion 06 — 21 авто;
  • MG ZS — 19;
  • Chery Tiggo 4 — 18;
  • Jetour X50 — 17;
  • BYD Qin — 16.
На ринку вживаних авто лідерами стали:
  • Buick Envision — 13 авто;
  • Volvo S90 — 7;
  • Audi Q4 — 7;
  • BYD Song l — 6;
  • BYD Song Plus — 5.
За матеріалами:
Finance.ua
