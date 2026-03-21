Попит на вживані авто зі США знизився: що купували українці у лютому Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

В Україні знизився попит на вживані легковики, виготовлені в США. Минулого місяця українці придбали 2,7 тисячі таких машин, що на 16% менше, ніж у лютому 2025 року. Найбільшим попитом серед уживаних автомобілів зі США користується кросовер Ford Escape.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Більшість «американців» з пробігом були бензинові — 60%. Електромобілі склали 16%, гібриди — 14%, дизельні авто — 6%, а авто з ГБО — 4%.

Середній вік американських автомобілів, які поповнили український автопарк у лютому, становив 7 років.

ТОП-5 вживаних авто зі США:

Ford Escape — 326 авто;

BMW X3 — 234 авто;

BMW X5 — 203 авто;

Nissan Rogue — 193 авто;

Jeep Cherokee — 162 авто.

10 китайських автівок, які купують в Україні

Раніше Finance.ua писав , що у лютому українці суттєво скоротили купівлю легкових автомобілів із Китаю. Загалом було придбано 466 авто, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Серед нових легковиків китайського походження українці найчастіше обирали:

BYD Sea Lion 06 — 21 авто;

MG ZS — 19;

Chery Tiggo 4 — 18;

Jetour X50 — 17;

BYD Qin — 16.

На ринку вживаних авто лідерами стали:

Buick Envision — 13 авто;

Volvo S90 — 7;

Audi Q4 — 7;

BYD Song l — 6;

BYD Song Plus — 5.

