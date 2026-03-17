Які китайські автомобілі обирають українці — рейтинг моделей
У лютому українці суттєво скоротили купівлю легкових автомобілів із Китаю. Загалом було придбано 466 авто, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Попит впав, але ринок залишається різноманітним
Із загальної кількості придбаних авто більшість становили нові — 386 одиниць (мінус 44%). Вживаних авто зареєстрували 80, і тут падіння ще відчутніше — мінус 62%.
За типами двигунів ситуація виглядає так:
- електромобілі — 38%;
- бензинові авто — 29%;
- гібриди — 28%;
- дизель — 5%.
Для порівняння, рік тому електромобілі займали 83% сегмента, що свідчить про суттєву зміну вподобань українців.
Найпопулярніші моделі
Серед нових легковиків китайського походження українці найчастіше обирали:
- BYD Sea Lion 06 — 21 авто;
- MG ZS — 19;
- Chery Tiggo 4 — 18;
- Jetour X50 — 17;
- BYD Qin — 16.
На ринку вживаних авто лідерами стали:
- Buick Envision — 13 авто;
- Volvo S90 — 7;
- Audi Q4 — 7;
- BYD Song l — 6;
- BYD Song Plus — 5.
Загалом, попри спад продажів, китайські авто залишаються помітною частиною українського авторинку, хоча структура попиту поступово змінюється.
Раніше ми повідомляли, що протягом 2025 року українці придбали майже 40 тис. нових і вживаних автомобілів китайського виробництва.
