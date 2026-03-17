Які китайські автомобілі обирають українці — рейтинг моделей

В Україні cкоротилися продажі китайських автомобілів
У лютому українці суттєво скоротили купівлю легкових автомобілів із Китаю. Загалом було придбано 466 авто, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.

Попит впав, але ринок залишається різноманітним

Із загальної кількості придбаних авто більшість становили нові — 386 одиниць (мінус 44%). Вживаних авто зареєстрували 80, і тут падіння ще відчутніше — мінус 62%.
За типами двигунів ситуація виглядає так:
  • електромобілі — 38%;
  • бензинові авто — 29%;
  • гібриди — 28%;
  • дизель — 5%.
Для порівняння, рік тому електромобілі займали 83% сегмента, що свідчить про суттєву зміну вподобань українців.

Найпопулярніші моделі

Серед нових легковиків китайського походження українці найчастіше обирали:
  • BYD Sea Lion 06 — 21 авто;
  • MG ZS — 19;
  • Chery Tiggo 4 — 18;
  • Jetour X50 — 17;
  • BYD Qin — 16.
На ринку вживаних авто лідерами стали:
  • Buick Envision — 13 авто;
  • Volvo S90 — 7;
  • Audi Q4 — 7;
  • BYD Song l — 6;
  • BYD Song Plus — 5.
Загалом, попри спад продажів, китайські авто залишаються помітною частиною українського авторинку, хоча структура попиту поступово змінюється.
Раніше ми повідомляли, що протягом 2025 року українці придбали майже 40 тис. нових і вживаних автомобілів китайського виробництва.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниКитайЛегкові автомобіліУкравтопром
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
