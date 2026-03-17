Які китайські автомобілі обирають українці — рейтинг моделей

У лютому українці суттєво скоротили купівлю легкових автомобілів із Китаю. Загалом було придбано 466 авто, що на 48% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Попит впав, але ринок залишається різноманітним

Із загальної кількості придбаних авто більшість становили нові — 386 одиниць (мінус 44%). Вживаних авто зареєстрували 80, і тут падіння ще відчутніше — мінус 62%.

За типами двигунів ситуація виглядає так:

електромобілі — 38%;

бензинові авто — 29%;

гібриди — 28%;

дизель — 5%.

Для порівняння, рік тому електромобілі займали 83% сегмента, що свідчить про суттєву зміну вподобань українців.

Найпопулярніші моделі

Серед нових легковиків китайського походження українці найчастіше обирали:

BYD Sea Lion 06 — 21 авто;

MG ZS — 19;

Chery Tiggo 4 — 18;

Jetour X50 — 17;

BYD Qin — 16.

На ринку вживаних авто лідерами стали:

Buick Envision — 13 авто;

Volvo S90 — 7;

Audi Q4 — 7;

BYD Song l — 6;

BYD Song Plus — 5.

Загалом, попри спад продажів, китайські авто залишаються помітною частиною українського авторинку, хоча структура попиту поступово змінюється.

