В Україні дозволять використовувати довгомірні автопоїзди: названо трасу
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В Україні у якості експерименту дозволять використовувати довгомірні триланкові автопоїзди, але поки — лише на одній трасі.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, а також віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Він зазначив, що уряд підтримав ініціативу Мінрозвитку щодо використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршруті Київ — Одеса — Київ.
Такі транспортні склади вже багато років працюють у країнах ЄС — зокрема у Швеції, Фінляндії, Данії та Нідерландах.
Вони дозволяють перевозити значно більше вантажів за один рейс, зменшувати витрати бізнесу на логістику та ефективніше використовувати дорожню інфраструктуру.
«Для України — це насамперед підвищення ефективності перевезень, підтримка економіки та інтеграція до європейського транспортного простору», — зазначив Кулеба.
Він наголосив, що проєкт реалізовуватиметься виключно за спеціальними дозволами та після необхідних технічних досліджень безпеки маршрутів.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.