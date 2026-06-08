В Україні дозволять використовувати довгомірні автопоїзди: названо трасу Сьогодні 09:30 — Технології&Авто

В Україні дозволять використовувати довгомірні автопоїзди: названо трасу

В Україні у якості експерименту дозволять використовувати довгомірні триланкові автопоїзди, але поки — лише на одній трасі.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, а також віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Він зазначив, що уряд підтримав ініціативу Мінрозвитку щодо використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршруті Київ — Одеса — Київ.

Такі транспортні склади вже багато років працюють у країнах ЄС — зокрема у Швеції, Фінляндії, Данії та Нідерландах.

Вони дозволяють перевозити значно більше вантажів за один рейс, зменшувати витрати бізнесу на логістику та ефективніше використовувати дорожню інфраструктуру.

«Для України — це насамперед підвищення ефективності перевезень, підтримка економіки та інтеграція до європейського транспортного простору», — зазначив Кулеба.

Він наголосив, що проєкт реалізовуватиметься виключно за спеціальними дозволами та після необхідних технічних досліджень безпеки маршрутів.

Економічна Правда За матеріалами:

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