ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону (інфографіка)

Найпопулярніші вживані авто з-за кордону, Фото: freepik

У минулому місяці українці придбали 18,3 тис імпортованих з-за кордону вживаних легковиків. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, автовласники найчастіше обирали бензинові автівки — їхня частка становить 58% (у березні 2025р. вони охоплювали 45%).

Далі за популярністю:

дизельні — 21% (23% торік);

електромобілі — 9% (23% торік);

гібриди — 8% (5% торік);

авто з ГБО — 4% (4% торік).

Середній вік ввезених вживаних машин становить близько 10 років.

Найпопулярніший автомобіль серед автівок, які у березні перейшли на українські номери, — Volkswagen Golf.

ТОП-10 найпопулярніших моделей вживаних авто з-за кордону у березні 2026 року, Інфографіка створена за допомогою ШІ

До цього Finance.ua зазначав , що за березень українці купили 5,9 тис. нових легкових авто, що на 16% більше, ніж рік тому. Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4. До трійки лідерів також увійшли Renault Duster та Hyundai Tucson.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.