ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону (інфографіка)
У минулому місяці українці придбали 18,3 тис імпортованих з-за кордону вживаних легковиків. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, автовласники найчастіше обирали бензинові автівки — їхня частка становить 58% (у березні 2025р. вони охоплювали 45%).
Далі за популярністю:
- дизельні — 21% (23% торік);
- електромобілі — 9% (23% торік);
- гібриди — 8% (5% торік);
- авто з ГБО — 4% (4% торік).
Середній вік ввезених вживаних машин становить близько 10 років.
Найпопулярніший автомобіль серед автівок, які у березні перейшли на українські номери, — Volkswagen Golf.
До цього Finance.ua зазначав, що за березень українці купили 5,9 тис. нових легкових авто, що на 16% більше, ніж рік тому. Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4. До трійки лідерів також увійшли Renault Duster та Hyundai Tucson.
