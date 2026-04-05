Рейтинг найпопулярніших моделей нових легковиків в Україні (інфографіка)
За березень українці купили 5,9 тис. нових легкових авто, що на 16% більше, ніж рік тому. Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Які моделі стали лідерами
Очолив рейтинг популярності Toyota RAV4 — за місяць продали 453 автомобілі цієї моделі.
До трійки лідерів також увійшли Renault Duster із результатом 407 проданих авто та Hyundai Tucson, який обрали 247 покупців.
Раніше Finance.ua писав, що українці віддають перевагу кросоверам і позашляховикам як серед нових авто, так і серед вживаних. Частка SUV у продажах нових машин сягнула майже 87%, а серед імпортованих авто з пробігом перевищує половину.
