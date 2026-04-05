0 800 307 555
укр
Рейтинг найпопулярніших моделей нових легковиків в Україні (інфографіка)

Технології&Авто
240
Бестселери ринку нових легковиків
За березень українці купили 5,9 тис. нових легкових авто, що на 16% більше, ніж рік тому. Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які моделі стали лідерами

Очолив рейтинг популярності Toyota RAV4 — за місяць продали 453 автомобілі цієї моделі.
До трійки лідерів також увійшли Renault Duster із результатом 407 проданих авто та Hyundai Tucson, який обрали 247 покупців.
Бестселери березня, Інфографіка створена за допомогою ШІ
Раніше Finance.ua писав, що українці віддають перевагу кросоверам і позашляховикам як серед нових авто, так і серед вживаних. Частка SUV у продажах нових машин сягнула майже 87%, а серед імпортованих авто з пробігом перевищує половину.
За матеріалами:
Finance.ua
Авторинок УкраїниАвтоУкравтопром
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems