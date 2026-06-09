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Apple додасть в iPhone функцію автоматичного поділу рахунків за одним фото чека

Технології&Авто
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Функція для поділу рахунків буде інтегрована в застосунок Wallet і сервіс повідомлень Messages
Функція для поділу рахунків буде інтегрована в застосунок Wallet і сервіс повідомлень Messages
Apple готує нову функцію для користувачів iPhone, яка дозволить ділити рахунки після спільних вечерь, зустрічей та інших заходів. Очікується, що сервіс стане частиною iOS 27 і допоможе користувачам автоматично розраховувати, хто і скільки має заплатити.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами компанії.

Як працюватиме новий інструмент

За їхніми словами, новий інструмент дозволятиме сфотографувати чек, розподілити окремі позиції між учасниками та сформувати запити на оплату. Система зможе враховувати не лише вартість страв чи товарів, а й податки та чайові, автоматично розраховуючи суму для кожної людини.
Apple може представити новинку під час щорічної конференції Worldwide Developers Conference (WWDC). За даними джерел, функція стане частиною iOS 27 — наступної версії операційної системи для iPhone.
Як повідомляється, нова функція для поділу рахунків буде інтегрована в застосунок Wallet і сервіс повідомлень Messages. Підтверджувати оплату користувачі зможуть не лише через iPhone, а й за допомогою Apple Watch.
Інструмент працюватиме на основі Apple Cash — системи грошових переказів між користувачами екосистеми Apple. Раніше компанія вже додала можливість переказувати кошти між пристроями простим дотиком.

Ще одне оновлення

Окремо компанія працює ще над одним оновленням для Wallet. За даними джерел, користувачі отримають можливість самостійно створювати цифрові перепустки для заходів, абонементів до спортзалів та інших сервісів. Нині Wallet уже використовується для зберігання банківських карток, цифрових ключів для автомобілів і будинків, а також сервісів Apple Pay та ощадного рахунку Apple.
За матеріалами:
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AppleБанківські рахункиiPhone
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