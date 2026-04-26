Найбільші автомобільні ринки світу Сьогодні 06:03 — Технології&Авто

Китай став найбільшим автомобільним ринком світу, Фото: freepik

У 2025 році глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн од. Це на 4,7% більше, ніж у 2024 р. Китай залишається лідером за обсягами продажів авто.

Про це свідчать дані всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), пише «Укравтопром».

Продажі у сегменті легкових машин склали 70,98 млн од., показавши приріст у 5%, а у комерційному — 28,82 млн од. (+3,5%).

Лідери світового ринку

Найбільшим національним автомобільним ринком залишається Китай, де за рік було продано 34,4 млн машин, що на 9% більше, ніж у 2024 р. З них 30,1 млн (+9%) — легкові автомобілі, ще 4,3 млн (+11%) — комерційні.

Друге місце в рейтингу посідає США — 16,7 млн авто (+2%). Продажі легкових авто зменшилися на 8% (2,7 млн од.), тоді як комерційний сегмент зріс на 4% (14 млн од.)

Третій результат у Індії — 5,5 млн авто (+5%). Легкових — 4,5 млн од. (+5%), а комерційних — 1 млн од. (+8%).

На четвертому місці Японія — 4,5 млн авто (+3%). З них 3,8 млн од. (+3%) — легкові автомобілі, ще 0,7 млн од. (+5%) — комерційні.

Замикає лідерську п’ятірку Німеччина — 3,2 млн авто (+0,5%). Продажі легковиків становили 2,8 млн од. (+1%), а комерційних — 0,4 млн од. (-7%).

