Стало відомо, скільки коштуватиме перший електричний суперкар Ferrari Сьогодні 05:14 — Технології&Авто

Перший електричний суперкар Ferrari коштуватиме близько €550 000

Ferrari визначила орієнтовну ціну свого першого повністю електричного суперкара на рівні близько €550 000. Модель планують офіційно представити в Римі наступного місяця. Остаточна вартість ще може змінитися приблизно на 10% у будь-який бік, однак компанія вже сформувала загальне цінове позиціонування новинки.

Про це пише Bloomberg.

Новий електромобіль під назвою Luce, інтерʼєр якого створив легендарний дизайнер Apple, стане дорожчим за кросовер Ferrari Purosangue, який стартує приблизно з €450 000.

Такий крок демонструє стратегію Ferrari, спрямовану на те, щоб перший електрокар не знижував, а підкреслював преміальність бренду, розташовуючись у верхній частині модельного ряду.

Генеральний директор компанії Бенедетто Вінья продовжує політику «цінність понад обсяг», намагаючись утримувати високі ціни, щоб зберегти ексклюзивність бренду серед надбагатих клієнтів.

Ferrari прагне, щоб перехід до електрифікації не вплинув на імідж виробника як творця ультралюксових і високопродуктивних автомобілів.

Luce є важливим тестом для цієї стратегії, особливо з огляду на те, що ринок електромобілів класу люкс все ще стикається з питаннями залишкової вартості. Багаті покупці суперкарів очікують, що такі автомобілі зберігатимуть або навіть збільшуватимуть свою цінність з часом.

Ferrari також наголошує, що й надалі пропонуватиме клієнтам вибір між двигунами внутрішнього згоряння, гібридними та електричними силовими установками, за умови збереження характерної динаміки бренду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.