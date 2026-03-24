Кінець бензинового Highlander, прем’єра Duster, гіперкар з AI, Ferrari від iPhone | Автодайджест
Світ автомобілів змінюється швидше, ніж здається, — і не завжди встигаєш за цим стежити.
Команда Finance.ua Страхування зібрала найважливіші новини в один відеодайджест: гучні світові прем’єри, тренди електромобілів, українські реалії авторинку та факти, які вас здивують. Без нудних технічних розборів — тільки найцікавіше.
Що розповіли у першому випуску:
🏎️ Ferrari Luce — перший електромобіль легендарної марки, інтер’єр якого створив дизайнер iPhone. Головний сюрприз: тачскрінів там майже немає;
🚙 Renault Duster — нова версія кросовера отримала преміальний салон і зовнішній вигляд, який виглядає дорожче за звичну європейську;
🔍 Скручені пробіги — у дослідженні carVertical Україна посіла останнє місце в Європі за прозорістю авторинку. Розбираємо, які моделі скручують найчастіше;
⚡ Toyota Highlander 2027 — бензинових і гібридних версій більше не буде. Лише електро із запасом ходу до 500 км;
🤖 Xiaomi Vision Gran Turismo — концепт гіперкара зі ШІ, який зчитує настрій водія і адаптує під нього світло та звук у салоні.
▶️ Більше новин — у повному випуску на YouTube-каналі Finance.ua Страхування:
Поділитися новиною
Також за темою
Кінець бензинового Highlander, прем’єра Duster, гіперкар з AI, Ferrari від iPhone | Автодайджест
