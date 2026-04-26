Власники дорогих автівок сплатили майже 83 млн грн транспортного податку

Податкові надходження від власників елітних авто зросли до 83 млн грн
За три місяці 2026 року власники елітних автівок сплатили до бюджету 82,9 млн грн транспортного податку. Це на 25,5% (або +16,8 млн грн) більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

Регіони-лідери зі сплати транспортного податку

Беззаперечний лідер — Київ, який отримав майже третину сплаченого податку — 24,4 млн грн.
Також найбільші суми надійшли від таких регіонів:
  • Дніпропетровщини — 8,3 млн грн;
  • Львівщини — 6,6 млн грн;
  • Київщини — 6,1 млн грн.

Хто повинен сплачувати податок на авто

Податок сплачують власники легкових авто, вік яких не більше 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році — понад 3,2 млн грн).
Ставка податку є фіксованою — 25 000 гривень на рік за кожну одиницю транспорту.
Перевірити, чи є ваша автівка в офіційному переліку, можна на сайті Міністерства економіки за параметрами: марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна та тип пального.
Цього року до переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу.
Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПодатки
