Власники дорогих автівок сплатили майже 83 млн грн транспортного податку
За три місяці 2026 року власники елітних автівок сплатили до бюджету 82,9 млн грн транспортного податку. Це на 25,5% (або +16,8 млн грн) більше, порівняно з відповідним періодом минулого року.
Про це повідомили у Державній податковій службі.
Регіони-лідери зі сплати транспортного податку
Беззаперечний лідер — Київ, який отримав майже третину сплаченого податку — 24,4 млн грн.
Також найбільші суми надійшли від таких регіонів:
- Дніпропетровщини — 8,3 млн грн;
- Львівщини — 6,6 млн грн;
- Київщини — 6,1 млн грн.
Хто повинен сплачувати податок на авто
Податок сплачують власники легкових авто, вік яких не більше 5 років, а середньоринкова вартість перевищує встановлений державою поріг (у 2026 році — понад 3,2 млн грн).
Ставка податку є фіксованою — 25 000 гривень на рік за кожну одиницю транспорту.
Перевірити, чи є ваша автівка в офіційному переліку, можна на сайті Міністерства економіки за параметрами: марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна та тип пального.
Цього року до переліку автомобілів, що підлягають транспортному податку, включено 1 259 моделей преміум- та люкс-класу.
Серед марок, автомобілі яких найчастіше входять до списку, — Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Porsche, Land Rover, Tesla, Jaguar, Maserati, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, а також окремі дорогі моделі Toyota та Volvo.
