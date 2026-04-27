Meta тестує Instants — новий застосунок із «одноразовими» фото Сьогодні 01:04 — Технології&Авто

Концепція нового застосунку дуже схожа на поєднання функції BeReal та Snapchat

Meta тестує окремий застосунок від Instagram, що дозволяє листуватися за допомогою фотографій, які зникають.

Про це пише TechCrunch.

Особливість нового застосунку

Новий застосунок від Meta від назвою Instants дозволяє обмінюватися фотографіями, які зникають після перегляду, без можливості їхнього редагування чи накладання фільтрів.

Користувачі можуть зробити фото лише в один клік через камеру в застосунку. Завантажити готові знімки з галереї неможливо, а редагування заборонене — дозволяється лише додати текст. Надіслані фотографії можна переглянути лише один раз, і вони залишаються доступними лише протягом 24 годин.

Концепція нового застосунку дуже схожа на поєднання функції BeReal та Snapchat, де ідеєю є «реальне життя, дуже швидко». Instants нагадує версія функції Shots, яку Instagram тестував минулого року. Наразі застосунок тестується в Іспанії та Італії, про розгортання в України поки не відомо.

Компанія також пропонує використовувати цю функцію безпосередньо в основному застосунку Instagram. Ділитися своїми «миттєвостями» можна виключно зі взаємними підписниками або людьми зі списку «Близькі друзі».

