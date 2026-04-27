BMW представила оновлений електричний флагман i7 (фото)

BMW i7

Компанія BMW презентувала оновлений флагманський електричний седан BMW i7 модельного року 2027. Модель отримала дизайн у стилі Neue Klasse, покращену автономність і масштабне технологічне оновлення.

Дизайн і салон

Зовні BMW i7 зберіг фірмову решітку радіатора, однак її зробили ширшою та нижчою, а також додали LED-підсвітку. Передню оптику переробили: основні фари перенесли нижче, тоді як вузькі денні ходові вогні розташували вище. Задня частина також змінилася — модель отримала видовжені ліхтарі та новий матовий логотип.

Головне оновлення в салоні — система Panoramic iDrive, яка проєктує інформацію вздовж нижньої частини лобового скла. У центрі встановили 17,9-дюймовий дисплей, а для переднього пасажира вперше передбачили окремий 14,6-дюймовий екран. Якщо система фіксує, що водій відволікається, дисплей пасажира автоматично приглушується.

Для задніх пасажирів зберегли 31,3-дюймовий Theatre Screen з роздільною здатністю 8K. Тепер він підтримує сенсорне керування, має камеру для відеодзвінків і HDMI-роз'єм. Аудіосистема може включати до 36 динаміків Bowers & Wilkins потужністю 1925 Вт з підтримкою Dolby Atmos.

Електроседан працює на новій програмній платформі BMW Operating System X та використовує голосового помічника на базі Amazon Alexa.

Серед інших оновлень:

нове кермо та цифрове дзеркало;

система Symbiotic Drive, яка відстежує погляд водія та допомагає утримувати авто в смузі;

функція розпізнавання тварин на дорозі.

Характеристики BMW i7 2027

У новому i7 використано електропривод eDrive шостого покоління з батареєю на 113 кВт·год із циліндричними елементами. Щільність енергії зросла на 20% порівняно з попереднім поколінням.

Запас ходу за циклом WLTP перевищує 720 км. Швидка зарядка дозволяє поповнити батарею з 10% до 80% за 28 хвилин. Також модель підтримує зарядний стандарт NACS, який використовує Tesla, а пікова потужність заряджання сягає 250 кВт.

Версія i7 60 xDrive розвиває 536 к.с. (400 кВт), прискорюється до 97 км/год за 4,6 секунди та може проїхати понад 563 км.

Базова модифікація i7 50 xDrive має 449 к.с. (335 кВт) і розганяється до цієї ж швидкості за 5,3 секунди.

Топова i7 M 70 xDrive отримала силову установку на 680 к.с. і розгін до 100 км/год за 3,5 секунди при запасі ходу до 686 км.

Модель оснащена адаптивною пневмопідвіскою на двох осях, що має забезпечувати комфорт і плавність руху за різних дорожніх умов.

Крім того, BMW спростила електропроводку. Нова зональна архітектура скоротила довжину кабелів на 610 метрів і зробила систему на 30% легшою.

Ціна

Новий BMW i7 модельного року 2027 вийде на ринок пізніше цього року. Виробництво стартує в липні 2026 року в Німеччині.

Ціни становитимуть:

i7 50 xDrive — від €91 980;

i7 60 xDrive — від €107 770.

Для прихильників двигунів внутрішнього згоряння запропонують бензинову версію 740 з 6-циліндровим мотором потужністю 394 к.с. (294 кВт). Її стартова ціна — €86 510.

Також у 2027 році BMW планує представити гібридну версію 750e xDrive потужністю 483 к.с. (360 кВт), а також ще потужнішу модифікацію з двигуном V8.

