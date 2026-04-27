0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Honor представив новий планшет (фото)

Технології&Авто
62
Honor презентувала новий планшет під назвою Honor MagicPad3 Pro 12.3
Honor презентувала новий планшет під назвою Honor MagicPad3 Pro 12.3
Китайська компанія Honor презентувала новий планшет під назвою Honor MagicPad3 Pro 12.3.
Про це повідомляє GSM Arena.
Зазначається, що дещо зменшена версія представленого минулого року планшета MagicPad3 Pro 13.3 має кілька відмінностей у характеристиках у порівнянні з попередником.
MagicPad3 Pro 12.3 має алюмінієвий корпус товщиною 4,8 мм і вагою 450 грамів
MagicPad3 Pro 12.3 має алюмінієвий корпус товщиною 4,8 мм і вагою 450 грамів
Замість рідкокристалічного дисплея, який був у MagicPad3 Pro 13.3, тепер користувачі отримують 31,2-сантиметровий OLED-дисплей з роздільною здатністю 3000×1920 пікселів та адаптивною частотою оновлення 60−165 Гц.
Користувачі отримують 31,2-сантиметровий OLED-дисплей
Користувачі отримують 31,2-сантиметровий OLED-дисплей
Планшет підтримує роботу стилуса Magic Pencil 3.
Повідомляється, що також відбулися зміни в процесорі пристрою: Snapdragon 8 Gen 5 замінив SD 8 Gen 5 Elite. У середині вбудований акумулятор ємністю 10 100 міліампер-годин.
Що стосується самої збірки, MagicPad3 Pro 12.3 має алюмінієвий корпус товщиною 4,8 мм і вагою 450 грамів. На задній панелі розташована 13-мегапіксельна камера, на передній — 9-мегапіксельна.
Honor MagicPad3 Pro 12.3 доступний у «зоряно-сірому» та «місячно-білому» кольорах.
Ціна в Китаї починається від 586 дол. за базову версію з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища і зростає до 762 дол. за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ.
Перші поставки заплановані на 28 квітня.
За матеріалами:
Укрінформ
Техніка
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems