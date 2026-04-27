Honor представив новий планшет (фото)
Китайська компанія Honor презентувала новий планшет під назвою Honor MagicPad3 Pro 12.3.
Про це повідомляє GSM Arena.
Зазначається, що дещо зменшена версія представленого минулого року планшета MagicPad3 Pro 13.3 має кілька відмінностей у характеристиках у порівнянні з попередником.
Замість рідкокристалічного дисплея, який був у MagicPad3 Pro 13.3, тепер користувачі отримують 31,2-сантиметровий OLED-дисплей з роздільною здатністю 3000×1920 пікселів та адаптивною частотою оновлення 60−165 Гц.
Планшет підтримує роботу стилуса Magic Pencil 3.
Повідомляється, що також відбулися зміни в процесорі пристрою: Snapdragon 8 Gen 5 замінив SD 8 Gen 5 Elite. У середині вбудований акумулятор ємністю 10 100 міліампер-годин.
Що стосується самої збірки, MagicPad3 Pro 12.3 має алюмінієвий корпус товщиною 4,8 мм і вагою 450 грамів. На задній панелі розташована 13-мегапіксельна камера, на передній — 9-мегапіксельна.
Honor MagicPad3 Pro 12.3 доступний у «зоряно-сірому» та «місячно-білому» кольорах.
Ціна в Китаї починається від 586 дол. за базову версію з 8 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ сховища і зростає до 762 дол. за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ.
Перші поставки заплановані на 28 квітня.
