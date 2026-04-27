Ілон Маск готує запуск X Money — платіжного сервісу, який має стати ключовим елементом перетворення X на повноцінний суперзастосунок. Платформа об’єднає платежі, перекази та фінансові сервіси прямо всередині соцмережі.

Про це пише Вloomberg.

Що сталося

Ілон Маск готується вже цього місяця запустити публічну версію X Money — нової платіжно-банківської платформи, інтегрованої в соціальну мережу X. За інформацією ранніх користувачів, сервіс може пропонувати 6% річних на заощадження (це приблизно у 15 разів вище за середній показник у США) а також 3% кешбеку на окремі покупки. Водночас поки неясно, чи йдеться про постійну пропозицію, чи тимчасовий бонус на старті для залучення клієнтів.

Серед ключових функцій X Money — безкоштовні P2P-перекази, тобто можливість надсилати гроші іншим користувачам прямо через чат або профіль у застосунку.

У платформу також планують інтегрувати ШІ-помічника від стартапу xAI, який аналізуватиме витрати, автоматично категоризуватиме платежі та допомагатиме керувати фінансами.

Користувачам також обіцяють металеву дебетову картку Visa з унікальним нікнеймом із соцмережі X, вигравіюваним на картці.

Чому це цікаво

Запуск X Money наближає Маска до ідеї перетворити X на так званий суперзастосунок — платформу, де можна не лише спілкуватися, а й оплачувати послуги, бронювати поїздки, купувати квитки чи керувати кредитами в одному середовищі.

Сильна сторона проєкту — вже наявна аудиторія платформи: X має близько 600 млн активних користувачів щомісяця. Крім того, виплати авторам контенту, які зараз проходять через Stripe, планують перевести в X Money, що може одразу створити велику базу активних фінансових акаунтів.

Що може завадити запуску

Попри амбітні плани, запуск сервісу затримувався через регуляторні вимоги. Для повноцінної роботи в США компанії потрібні ліцензії у всіх 50 штатах, однак наразі, за наявними даними, X має дозволи лише в 44.

Також залишається відкритим питання, як працюватиме банківський акаунт користувача, якщо його профіль у соцмережі X буде тимчасово призупинений або заблокований. Саме такі нюанси можуть стати одним із головних викликів для сервісу на старті.

