Як почувається український бізнес у 2026 році — дослідження

Бізнес стримано оцінює поточний фінансово-економічний стан власних підприємств.

Про це свідчить Індекс ділових очікувань підприємств.

«У І кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності в наступні 12 місяців. Респонденти прогнозували зростання обсягів виробництва товарів і послуг та посилили позитивні оцінки щодо розвитку власних підприємств. Інфляційні очікування не змінилися, курсові - незначно посилилися», — сказано в повідомленні НБУ.

Очікування підприємств щодо власного розвитку

Бізнес пом’якшив стримані оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 4.7% порівняно з «мінус» 5.8% у ІV кварталі.

Респонденти поліпшили позитивні оцінки щодо зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 2.0% (у IV кварталі — 0.8%).

Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства транспорту та зв’язку, а також інших видів діяльності, а представники будівництва та торгівлі очікували на збереження майбутнього фінансово-економічного стану власних підприємств на поточному рівні.

Учасники опитування впевненіше очікували на збільшення обсягів реалізації продукції в наступні 12 місяців, зокрема на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 14.5% і 15.8% (у ІV кварталі - 9.6% та 11.7% відповідно). На зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували представники більшості видів економічної діяльності, найбільше — добувної та переробної промисловостей, а також сільського господарства. На зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку найбільше були налаштовані підприємства енерго- та водопостачання.

Респонденти очікували на жвавіше зростання рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 12.8% (у ІV кварталі — 7.0%). Водночас уперше за останні чотири опитування керівники підприємств мали позитивні очікування щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей — 1.6% (у IV кварталі — «мінус» 2.9%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, зберегли очікування щодо зростання їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 11.6% (у ІV кварталі — 15.5%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становила 20.9% порівняно з 21.5% у попередньому опитуванні.

Респонденти продовжили пом’якшувати стримані оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей становив «мінус» 1.8% порівняно з «мінус» 3.8% у ІV кварталі. Підприємства енерго- та водопостачання очікували на збільшення персоналу. Натомість респонденти сільського господарства, добувної та переробної промисловостей, торгівлі, а також інших видів діяльності мали негативні очікування, найбільше — сільського господарства.

Оцінки респондентів щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника посилилися: баланс відповідей — 64.3% (у ІV кварталі 2025 року — 59.5%).

Найвищі очікування:

за видами економічної діяльності — у підприємств енерго- та водопостачання;

за розміром — у середніх підприємств;

за напрямом діяльності — у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;

за регіонами — у підприємств Волинської області.

Найнижчі очікування:

за видами економічної діяльності — у підприємств добувної промисловості;

за розміром — у малих підприємств;

за напрямом діяльності — у підприємств, що здійснюють лише імпортні операції;

за регіонами — у підприємств Сумської області.

Респонденти підвищили свої оцінки щодо потреби в позикових коштах найближчим часом: баланс відповідей становив 34.7% порівняно з 31.7% у ІV кварталі. Водночас частка респондентів, які планують брати банківські кредити , майже не змінилася: 35.6% порівняно із 35.7% у ІV кварталі.

Переважна більшість підприємств, що планують залучати кредити, традиційно надає перевагу кредитам у національній валюті — 83.5% (у ІV кварталі — 80.9%). Зависокі ставки та наявність інших джерел фінансування залишаються найсуттєвішими перешкодами для залучення нових кредитів — 44.0% та 43.4% відповідно. Найбільше посилився вплив чинника «значні коливання курсу гривні до іноземних валют» — на 4.3 в.п. до 17.8%.

Респонденти незначно послабили свої оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 11.4% (у попередньому опитуванні — 11.6%).

Частка компаній, що планували залучати кошти за кордоном, становила 6.6% порівняно з 7.1% у ІV кварталі.

