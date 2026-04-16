Як почувається український бізнес у 2026 році — дослідження

Бізнес стримано оцінює поточний фінансово-економічний стан власних підприємств.
Про це свідчить Індекс ділових очікувань підприємств.
«У І кварталі 2026 року бізнес очікував на пожвавлення ділової активності в наступні 12 місяців. Респонденти прогнозували зростання обсягів виробництва товарів і послуг та посилили позитивні оцінки щодо розвитку власних підприємств. Інфляційні очікування не змінилися, курсові - незначно посилилися», — сказано в повідомленні НБУ.

Очікування підприємств щодо власного розвитку

Бізнес пом’якшив стримані оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 4.7% порівняно з «мінус» 5.8% у ІV кварталі.
Респонденти поліпшили позитивні оцінки щодо зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 2.0% (у IV кварталі — 0.8%).
Респонденти поліпшили позитивні оцінки щодо зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців:, bank.gov.ua
Найоптимістичніші очікування продемонстрували підприємства транспорту та зв’язку, а також інших видів діяльності, а представники будівництва та торгівлі очікували на збереження майбутнього фінансово-економічного стану власних підприємств на поточному рівні.
Учасники опитування впевненіше очікували на збільшення обсягів реалізації продукції в наступні 12 місяців, зокрема на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 14.5% і 15.8% (у ІV кварталі - 9.6% та 11.7% відповідно). На зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували представники більшості видів економічної діяльності, найбільше — добувної та переробної промисловостей, а також сільського господарства. На зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку найбільше були налаштовані підприємства енерго- та водопостачання.
Респонденти очікували на жвавіше зростання рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 12.8% (у ІV кварталі — 7.0%). Водночас уперше за останні чотири опитування керівники підприємств мали позитивні очікування щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей — 1.6% (у IV кварталі — «мінус» 2.9%).
Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, зберегли очікування щодо зростання їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 11.6% (у ІV кварталі — 15.5%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становила 20.9% порівняно з 21.5% у попередньому опитуванні.
Респонденти продовжили пом’якшувати стримані оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей становив «мінус» 1.8% порівняно з «мінус» 3.8% у ІV кварталі. Підприємства енерго- та водопостачання очікували на збільшення персоналу. Натомість респонденти сільського господарства, добувної та переробної промисловостей, торгівлі, а також інших видів діяльності мали негативні очікування, найбільше — сільського господарства.
Стримані оцінки бізнесу щодо кількості працівників продовжували пом’якшуватися, bank.gov.ua
Оцінки респондентів щодо зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника посилилися: баланс відповідей — 64.3% (у ІV кварталі 2025 року — 59.5%).
Посилились очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника, bank.gov.ua
Найвищі очікування:
  • за видами економічної діяльності — у підприємств енерго- та водопостачання;
  • за розміром — у середніх підприємств;
  • за напрямом діяльності — у підприємств, що здійснюють лише експортні операції;
  • за регіонами — у підприємств Волинської області.
Найнижчі очікування:
  • за видами економічної діяльності — у підприємств добувної промисловості;
  • за розміром — у малих підприємств;
  • за напрямом діяльності — у підприємств, що здійснюють лише імпортні операції;
  • за регіонами — у підприємств Сумської області.
Респонденти підвищили свої оцінки щодо потреби в позикових коштах найближчим часом: баланс відповідей становив 34.7% порівняно з 31.7% у ІV кварталі. Водночас частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася: 35.6% порівняно із 35.7% у ІV кварталі.
Частка респондентів, які планують брати банківські кредити, майже не змінилася, bank.gov.ua
Переважна більшість підприємств, що планують залучати кредити, традиційно надає перевагу кредитам у національній валюті — 83.5% (у ІV кварталі — 80.9%). Зависокі ставки та наявність інших джерел фінансування залишаються найсуттєвішими перешкодами для залучення нових кредитів — 44.0% та 43.4% відповідно. Найбільше посилився вплив чинника «значні коливання курсу гривні до іноземних валют» — на 4.3 в.п. до 17.8%.
Респонденти незначно послабили свої оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 11.4% (у попередньому опитуванні — 11.6%).
Частка компаній, що планували залучати кошти за кордоном, становила 6.6% порівняно з 7.1% у ІV кварталі.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесНБУ
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
