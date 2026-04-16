«Резерв+» став обов’язковим для отримання паспорта за кордоном

Для чоловіків 18-60 років обов’язковим є електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+»
Для чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, діють додаткові вимоги під час оформлення закордонного паспорта. Разом із пакетом документів необхідно подати електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.
Оформлення закордонного паспорта для громадян України від 14 років передбачає особисту подачу заяви-анкети. Її формує консул у присутності заявника, після чого документ потрібно перевірити та підписати.

Перелік необхідних документів

Для оформлення паспорта потрібно надати:
  • попередній закордонний паспорт (за наявності), а також усі раніше оформлені закордонні паспорти;
  • внутрішній паспорт (книжечка або ID-картка);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) або дані про нього у паспорті чи свідоцтві про народження (за наявності);
  • витяг із реєстру територіальних громад про зареєстроване місце проживання в Україні або підтвердження його відсутності;
  • документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування за кордоном (за наявності).
Для чоловіків 18−60 років обов’язковим є також електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+». Документ має бути актуальним — сформованим не раніше ніж за 72 години до звернення до консульської установи.
За оформлення паспорта стягується консульський збір, який є однаковим для всіх дипломатичних установ України. Сума визначається в місцевій валюті відповідно до країни подання документів.
Стандартний строк виготовлення паспорта становить до трьох місяців, з урахуванням доставки дипломатичною поштою.
Для пришвидшення отримання документа можна замовити експрес-доставку через поштові оператори, зокрема «Укрпошта», «Нова пошта», DHL або VFS Global.
Для цього необхідно оформити заявку на сайті обраного оператора, оплатити послугу та надіслати до консульства підтвердження оплати разом із заявою на доставку паспорта.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що українці у Великій Британії, Канаді та США зможуть отримувати закордонні паспорти, оформлені в посольствах і консульствах України, через мережу сервісних центрів VFS Global. Новий механізм передбачає можливість отримання готових паспортів не лише у посольствах і консульствах, а й у сервісних центрах.
Отримання паспорта відбувається виключно після процедури верифікації, що гарантує захист персональних даних і унеможливлює зловживання.
