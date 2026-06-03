Бронювання в ІТ: як новий поріг зарплат вплине на галузь Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Айтівець працює за ноутбуком

Із 10 червня запрацюють нові правила для отримання бронювання на критичних підприємствах. Зокрема, зарплатну планку підняли до 25 941 грн. Чи стане така цифра проблемою для ІТ та оборонки — розповіли у DOU.

Якщо коротко: для українського ІТ-ринку цей крок навряд чи стане фатальним. Ключові гравці та профільні асоціації заспокоюють: більшість компаній навіть не відчують змін, хоча для деяких категорій працівників труднощі все ж виникнуть.

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Хто вже з бронюванням — статистика

Цифри показують, що ІТ-сектор активно користувався легальною можливістю забронювати команди.

У Харківському ІТ Кластері кажуть, що зараз в ІТ бронювання мають близько 20 тисяч військовозобов’язаних.

За даними зарплатного опитування DOU, станом на кінець 2025 року 17% айтівців мали бронювання від роботодавця, хоча ще влітку того ж року цей показник складав 13%. Найчастіше «бронь» отримують досвідчені фахівці — ліди та менеджери. А от джуніори та мідли опиняються в кінці цього списку.

Найактивніше бронюють фахівців компанії, що працюють у сферах Agriculture, GovTech / Public services, Dating, Manufacturing, Hardware, Embedded, ERP та Retail / Marketplace.

Як зазначають у Харківському ІТ Кластері, загальна картина кількості заброньованих не повинна суттєво змінитися. Проте оновлення критеріїв критичності може вплинути на те, як компаніям видаватимуть нові бронювання.

Зарплата 26 тис. грн — чи вирок це для ІТ

Зміна зарплатного порогу до 25 941 грн не стане критичною для ІТ-галузі, вважають експерти. У більшості ІТ-компаній середній рівень винагороди перевищує цей показник. Про це кажуть в Харківському ІТ Кластері та в Асоціації IT Ukraine.

Для розуміння контексту: загальна медіанна зарплата по ринку зараз становить $3000.

Ба більше, у другому півріччі 2025 року медіана тих, кого забронював основний роботодавець, хоч і просіла на $433, все одно тримається на рівні $3500. Найвищі доходи мають айтівці з відстрочкою ($3700) та ті, хто заброньований на другій роботі ($4000).

«Середні зарплати в ІТ у 2025−2026 роках залишаються одними з найвищих в економіці України через експортну орієнтацію галузі, конкуренцію за спеціалістів на глобальному ринку та високу додану вартість інтелектуальної праці», — пояснюють в Асоціації.

Під загрозою початківці та нетехнічний персонал

Хоча загалом катастрофи не станеться, потенційно нові правила щодо зарплат можуть створити труднощі для окремих категорій працівників — трейні та джуніорів, а ще адміністративного або технічного персоналу, де зарплати бувають нижчими. Найменше заробляють наймолодші спеціалісти, які лише починають кар’єру, але їх часто рятує вік — вони просто не підлягають мобілізації.

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У Ciklum наводять додатковий аргумент, що багато початківців мають вік до 25 років і не потребують бронювання (нагадаємо, у 2025 році Ciklum найняла в Україні 5 джуніорів).

«До того ж найбільший відсоток заброньованих працівників сьогодні — це більш досвідчені спеціалісти: сеньйори, ліди та менеджери. Наразі ми не бачимо передумов для скорочення штату або урізання виплат через ці зміни», — кажуть в команді.

Крім того, варто пам’ятати про важливий нюанс: ці зміни взагалі не стосуються айтівців, які працюють як ФОПовці або гіг-контрактори у режимі Дія.City. За законом вони не підлягають бронюванню. Компанії-резиденти можуть бронювати суто тих фахівців, які оформлені в штат за трудовим договором чи контрактом відповідно до Кодексу законів про працю.

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«Можливі лише непрямі ефекти, пов’язані із загальною адаптацією компаній до нових правил, однак вони не змінюють базову логіку роботи з ФОПами та гіг-спеціалістами і не створюють для цієї моделі додаткових системних обмежень», — підсумовують в Асоціації IT Ukraine.

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