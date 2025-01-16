Як початківці шукають свою першу роботу в ІТ — Finance.ua

Як початківці шукають свою першу роботу в ІТ Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Як початківці шукають свою першу роботу в ІТ, freepik

Початківців в ІТ за останні 10 років суттєво поменшало, нині їх всього 24%. А з-поміж українських розробників — лише 14%. Найчастіше новачки шукають вакансії на DOU, Djinni та в LinkedIn.

Про це повідомляє DOU.

Зазначається, що деякі спеціалісти знаходять роботу за місяць, а деякі витрачають на пошуки і до восьми місяців.

Зазвичай найм у компаніях передбачає 3−4 етапи: розмова з рекрутером, технічне інтерв’ю, зустріч з командою та/або із керівником чи замовником. Найчастіше меншу кількість співбесід мали ті спеціалісти, які проходили навчання у компанії, в яку потім пробували працевлаштуватись.

Крім технічних навичок, у вакансіях здебільшого є вимога знати англійську мову. Початківцям переважно вистачає рівня від A2 до B2, залежно від компанії та обов’язків спеціаліста. Загалом на зарплату джуніорів не впливає рівень знання англійської мови.

Скільки заробляють джуніори

Джуни, з якими поспілкувалися журналісти DOU, називали зарплату від $300 до $800. Деякі компанії самі озвучують зарплату на конкретну позицію, а деякі запитують бажаний рівень у спеціалістів.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

Загалом оплата праці варіюється залежно від типу компаній. Найвищу мають фахівці, які працюють у держустановах і продуктових компаніях — $1025 та $1000 відповідно. Найменшу — фрилансери, $600.

Також ситуація залежить від спеціалізації. Найбільше заробляють Desktop-розробники — $1235, найменше — Mobile, $800.

Які можуть виникнути труднощі в пошуку роботи

Треба підходити за вимогами. Співрозмовники зазначили, що вимоги у деяких вакансіях були надто складними як для початківців.

Також інколи важко отримати відповідь від рекрутера. «Коли відгукуєшся на вакансію, відповіді від рекрутера іноді доводиться чекати досить довго. І після надсилання резюме, і вже після співбесіди», — розповідають деякі ІТ-спеціалісти.

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Найчастіше кандидатів відсіюють на етапі відправлення резюме, переважно через брак досвіду. А також після першої співбесіди з рекрутером.

Після співбесід і виконання тестового завдання буває складно отримати фідбек, навіть якщо про нього кандидат просить. Іноді про відмову не повідомляють.

Попри це айтівці радять завжди просити компанії про зворотний зв’язок після співбесід чи тестового завдання. Щоб пояснити, де вам забракло знань чи досвіду. Це допоможе підвищити шанси надалі.

Як підвищити свої шанси

Джуніори радять погоджуватися на всі можливі співбесіди та не хвилюватися, що ви до чогось не готові. Адже проходження інтерв’ю — це хороший досвід, навіть якщо вони були неуспішними.

За можливості варто мати власні напрацювання до того, як починати активний пошук роботи. Це допоможе на співбесідах компенсувати брак досвіду.

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Також джуни радять фрилансити упродовж пошуку постійної роботи. Це хоч і не системний досвід, але про нього теж можна розповісти на співбесіді.

Джуни радять прицільно обрати компанію і спробувати самостійно виконувати аналогічну роботу. Якщо є змога набратись досвіду на волонтерських проєктах, наші співрозмовники радять вхопитися за це.

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