Середня зарплата перевищила 26 тис. грн: хто отримує найбільше (інфографіка) Сьогодні 14:16 — Особисті фінанси

Середня зарплата перевищила 26 тис. грн: хто отримує найбільше (інфографіка)

У вересні середня зарплата штатних працівників в Україні склала 26 623 грн, перевищивши серпневий показник на 712 грн або 2,7% (25 911 грн).

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Зазначається, що загальна заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 4,9% порівняно з серпнем. Станом на 1 жовтня вона становила 3,691 млрд грн.

Хто отримує найвищі зарплати

Традиційно працівники сфери інформації та телекомунікацій мають найвищі доходи в Україні — 64 330 грн. Освітяни ж отримують найменше — 16 901 грн.

Найвищі середні зарплати зафіксовано в:

Києві — 40 111 грн,

Луганській області — 32 952 грн,

Дніпропетровській області — 27 416 грн.

За даними статистичного відомства, найменше платять жителям Чернівецької (18 841 грн) та Кіровоградської (19 065 грн) областей.

Раніше Finance.ua писав , що робота в ІТ зберігає свої позиції і залишається найбільш оплачуваною. У третьому кварталі середня зарплата айтівців становила 56 085 грн, а Software Engineers заробляють до 79 919 грн на місяць.

На другому місці — банківський сектор, де заробляють у середньому 32 397 грн, а керівники відділень — понад 58 тис. грн.

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.