Середня зарплата перевищила 26 тис. грн: хто отримує найбільше (інфографіка)
У вересні середня зарплата штатних працівників в Україні склала 26 623 грн, перевищивши серпневий показник на 712 грн або 2,7% (25 911 грн).
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Зазначається, що загальна заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 4,9% порівняно з серпнем. Станом на 1 жовтня вона становила 3,691 млрд грн.
Хто отримує найвищі зарплати
Традиційно працівники сфери інформації та телекомунікацій мають найвищі доходи в Україні — 64 330 грн. Освітяни ж отримують найменше — 16 901 грн.
Найвищі середні зарплати зафіксовано в:
- Києві — 40 111 грн,
- Луганській області — 32 952 грн,
- Дніпропетровській області — 27 416 грн.
За даними статистичного відомства, найменше платять жителям Чернівецької (18 841 грн) та Кіровоградської (19 065 грн) областей.
Раніше Finance.ua писав, що робота в ІТ зберігає свої позиції і залишається найбільш оплачуваною. У третьому кварталі середня зарплата айтівців становила 56 085 грн, а Software Engineers заробляють до 79 919 грн на місяць.
На другому місці — банківський сектор, де заробляють у середньому 32 397 грн, а керівники відділень — понад 58 тис. грн.
