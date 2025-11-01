Як відновити втрачені документи на нерухомість Сьогодні 16:07 — Нерухомість

Як відновити втрачені документи на нерухомість

В Україні через війну збільшилась кількість випадків втрати чи пошкодження документів, які посвідчують право власності на нерухомість. Хоча відсутність таких документів не позбавляє власника прав на майно, це може ускладнити подальше вирішення питань щодо володіння, користування та розпорядження ним.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Як відновити втрачені документи, що підтверджують право власності

Для отримання дубліката втраченого документа слід звернутися з письмовою заявою до нотаріуса чи посадової особи органу місцевого самоврядування, який посвідчував право власності на нерухомість.

Читайте також Як визнати заповіт недійсним

Дублікат документа прирівнюється до оригіналу за юридичною силою і повинен містити повний текст втраченого або зіпсованого документа. На цьому робиться позначка про рівність з оригіналом та здійснюється посвідчувальний напис.

Де зберігаються документи на нерухомість:

у справах державної нотаріальної контори;

у державному нотаріальному архіві;

у приватного нотаріуса, який посвідчував документ.

Якщо нотаріус припинив діяльність, дублікати можна отримати у нотаріальному архіві за місцем зберігання.

«У разі неможливості отримання дубліката документа через втрату доступу до документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса або державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву (наприклад, через окупацію території), особа має право звернутися до суду з позовом про визнання права власності на майно», — пояснюють експерти.

Окрім власника, дублікат може бути виданий спадкоємцям, правонаступникам, іпотекодержателям, виконавцям заповіту за відповідною заявою та підтверджуючими документами (свідоцтво про смерть власника чи документи про родинні зв’язки).

Раніше Finance.ua писав , що у разі втрати або псування паперового посвідчення учасника бойових дій можна користуватися електронним, а за потреби — відновити документ у паперовій формі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.