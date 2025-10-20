0 800 307 555
8
Як визнати заповіт недійсним
Заповіт — це особисте розпорядження людини своїм майном на випадок смерті. Це важливий механізм реалізації права власності, гарантованого Конституцією України. Водночас, як і будь-який інший правочин, заповіт може бути визнаний недійсним.
Міністерство юстиції пояснило, у яких випадках це можливо, хто має право оскаржити заповіт у суді та кому належить обов’язкова частка у спадщині.

Види недійсних заповітів

Цивільний кодекс України розрізняє нікчемні та оспорювані заповіти.

Нікчемні заповіти

Нікчемним вважається документ, складений особою, яка не мала права його складати, або оформлений із порушенням вимог щодо форми чи посвідчення.
У таких випадках нотаріус самостійно відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину, якщо виявить порушення. Судове рішення для цього не потрібне. Якщо ж заінтересована особа не погоджується з діями нотаріуса, вона може звернутися до суду.
До нікчемних можуть належати заповіти:
  • без необхідних реквізитів — підписів, печаток, дати тощо;
  • складені особою без повної цивільної дієздатності;
  • оформлені через представника;
  • посвідчені без повноважень або без обов’язкової присутності свідків;
  • секретні заповіти, складені з порушенням вимог;
  • заповіти щодо майна, яке охоплене чинним спадковим договором;
  • посвідчені на тимчасово окупованій території України.

Оспорювані заповіти

Оспорюваним є заповіт, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду — якщо доведено, що волевиявлення заповідача не було вільним.
Серед обставин, які можуть це підтверджувати:
  • заповідач не усвідомлював значення своїх дій або не міг ними керувати;
  • заповіт був складений під тиском, обманом, погрозами чи насильством;
  • документ оформлено у вкрай складних життєвих обставинах.
У таких випадках суд може визнати заповіт повністю або частково недійсним за позовом заінтересованої особи.

Хто має право на обов’язкову частку у спадщині

Цивільне законодавство захищає певні категорії осіб, яких не можна позбавити права на спадкування, навіть за наявності заповіту.
До таких осіб належать:
  • малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;
  • непрацездатна вдова або вдівець;
  • непрацездатні батьки.
Вони мають право успадкувати половину частки, яка належала б їм у разі спадкування за законом. Це право діє незалежно від змісту заповіту.

Як оскаржити заповіт у суді

Подати позов про визнання заповіту недійсним може будь-яка особа, права чи інтереси якої порушено. Це можуть бути:
  • спадкоємці за законом;
  • спадкоємці за іншим заповітом;
  • особи, які мають право на обов’язкову частку;
  • особи, на користь яких складено заповідальне розпорядження.
Позов можна подати лише після смерті заповідача, і розглядає його суд за місцем відкриття спадщини.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
