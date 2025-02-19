Заповіт чи договір дарування: що краще — Finance.ua

Заповіт чи договір дарування: що краще Сьогодні 21:01

Заповіт чи договір дарування: що краще

Фахівці Юридичного порадника ВПО відповіли на питання, що краще: заповіт чи договір дарування, а також чи можна заповісти чи подарувати нерухоме майно, якщо документи на нерухоме майно втрачені внаслідок бойових дій.

Спершу слід розібратися у цих двох поняттях.

Відповідно до Цивільного кодексу України, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Відповідно до ст. 1233 Кодексу, заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Водночас до складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Зверніть увагу! У випадку укладення договору дарування перехід права власності на майно відбувається одразу після підписання договору, а у разі оформлення заповіту спадкоємець набуває право власності тільки після смерті спадкодавця, прийняття та оформлення спадщини.

Чи можна подарувати нерухоме майно,

якщо документи на нерухоме майно втрачені внаслідок бойових дій?

Відповідно до ч.2 ст. 719 Цивільного кодексу, договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Водночас правочини щодо відчуження (а таким є договір дарування) та застави майна, право власності на яке підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що посвідчують право власності (довірчої власності) на майно, що відчужується або заставляється, крім випадків, передбачених пунктом 3 глави 7 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, та у передбачених законодавством випадках, документів, що підтверджують державну реєстрацію прав на це майно в осіб, які його відчужують.

Тобто без правовстановлюючих документів на нерухоме майно договір дарування укласти неможливо.

А як щодо заповіту? Успадкувати можна лише те, що належало спадкодавцю на момент смерті. Відповідно, якщо йдеться про нерухоме майно потрібно також мати правовстановлюючі документи на це майно.

Водночас при посвідченні заповіту нотаріус не перевіряє право власності на майно, він лише встановлює особу і дієздатність заповідача. Тобто технічно заповіт скласти можливо і без документів на майно.

Однак! При оформленні права на спадщину відповідно до п. 4.16 Глави 10 Розділу 2 Порядку видача свідоцтва про право на спадщину на майно, право власності на яке підлягає державній реєстрації, проводиться нотаріусом після подання документів, що посвідчують право власності спадкодавця на таке майно. Тобто без правовстановлюючих документів на майно отримати свідоцтво про право на спадщину все одно неможливо.

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