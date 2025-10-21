0 800 307 555
Apple відкладає складаний iPhone — коли чекати

22
Концепт складаного iPhone Fold. Фото: кадр з відео/YouTube
Перший складаний смартфон Apple, за оцінками аналітиків, може не встигнути до 2026 року. Тож компанії потрібен додатковий час, щоб затвердити фінальні рішення щодо конструкції та специфікацій — насамперед вузлів на кшталт шарніра.
Про це пише The Elec.

Чому не вдасться випустити iPhone Fold у 2026 році

Японська Mizuho Securities у звіті від 14 жовтня зазначає, що серійний випуск у III кварталі 2026 року з подальшим релізом у вересні (одночасно з лінійкою iPhone 18) буде складно реалізувати, адже на фіналізацію дизайну та характеристик, включно зі складним шарніром, іде більше часу.
На тлі цього прогнозована кількість панелей для складного iPhone послідовно знижується — з 13 до 11, а далі до 9 млн штук; навіть у разі виходу у 2026 році перший рік виробництва смартфона може обмежитися 5−7 млн одиниць, що менше за обсяг випуску дисплейних панелей.
Аналітики додають, що попри внутрішній план у 10−15 млн штук, ціль у 5−7 млн має реалістичний вигляд, якщо ціна перевищить 2 000 доларів. Показники залежать і від очікуваного рівня повернень. Панелі для першого складного iPhone має постачати Samsung Display.
Очікувані параметри пристрою включають внутрішній екран 7,58 дюйма та зовнішній 5,38 дюйма. Серед ключових технологій називаються CoE (Color filter on Encap, що дозволяє обійтися без поляризатора), дисплей з отвором під камеру та LTPO-TFT.
Щодо поточної лінійки iPhone 17, аналітики відзначають «стійкі» продажі всіх версій, окрім Air. До кінця року прогноз виробництва Air знижено на 1 млн, тоді як базову модель, Pro та Pro Max підвищено на 2, 1 і 4 млн відповідно. Сукупний прогноз випуску серії iPhone 17 переглянуто вгору — з 88 до 94 млн штук порівняно з оцінкою на початку року.
Нагадаємо, частина власників нових iPhone 17 стикається з незвичною проблемою — зміною кольору корпусу без втручання користувача. Зокрема, кілька покупців помітили, що моделі у відтінку Cosmic Orange з часом набувають рожевого відтінку, навіть якщо пристрій не зазнавав дії сонця, вологи чи високих температур.
