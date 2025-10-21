Коли треба міняти резину на авто: відповідь експерта Сьогодні 02:52 — Технології&Авто

Водіям краще заздалегідь підготуватися до зими, щоб потім не витрачати додаткові кошти на ремонт автомобіля.

Про це в ефірі «‎ КИЇВ24 "‎ розповів автомобільний експерт Євген Муджирі.

«‎Перше — це звичайно гума. Наші водії вважають, що всесезонка, до якої звикли в Європі, де клімат більш помірний, підходить до наших умов. Я б зважав, що в Україні морози бувають більш люті», — зазначив експерт.

Він нагадав, що зчеплення з дорогою — основний фактор безпеки, тому за станом шин треба слідкувати особливо уважно. За його словами, водіям краще не зволікати і замінити гуми вже зараз, не очікуючи початку справжніх холодів.

«З першими морозами літня гума — навіть якщо ви просто намагаєтесь доїхати до шиномонтажу — поводить себе дуже непрогнозовано. З людьми, які не перейшли на сезонну гуму, в перші дні морозів стається купа аварій», — додає Муджирі.

Заміна гуми — лише частина заходів, які треба виконати водіям в межах підготовки до зими.

«Усі рідини бажано перед зимою, якщо ви влітку не проходили повністю ТО, замінити: антифриз, мастило, рідину в омивачі. Це 100% треба, щоб можна було витримувати морози», — пояснив експерт.

Також він радить кожні три роки замінювати акумулятор або перевіряти його працездатність

